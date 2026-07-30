Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pocisk nad Polską. Europa "potępia" i deklaruje "wszelką pomoc"

|
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Tusk: byliśmy gotowi do zestrzelenia rakiety, która spadła w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP
"Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej po raz kolejny potwierdza, że ​​rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy" - oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Do wydarzeń na Lubelszczyźnie odniósł się też prezydent Francji Emmanuel Macron.

W czwartek w nocy w przestrzeń powietrzną Polski wleciał "niezidentyfikowany" obiekt, który "spadł" na Lubelszczyźnie - podało wojsko. - Wszystko to wskazuje, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem Ch-101 - powiedział rano premier Donald Tusk. We wpisie na X Tusk przekazał również, że jest w tej sprawie "w kontakcie z liderami państw europejskich". "Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy" - zaznaczył.

Pocisk spadł na Lubelszczyźnie
Galeria
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pocisk spadł na Lubelszczyźnie

Najnowsze

Macron: Francja potępia naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Wydarzenia na Lubelszczyźnie skomentował prezydent Francji Emmanuel Macron. "Francja z największą stanowczością potępia rosyjskie ataki, które spowodowały śmierć cywilów na Ukrainie, a także naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej" - napisał na X.

"Nasze wsparcie dla Ukrainy i naszych sojuszników nie osłabnie" - dodał, oznaczając Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Tuska.

Costa: Rosja stanowi zagrożenie dla całej Europy

"Minionej nocy Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenie na Ukrainę. Podczas ataku naruszono również polską przestrzeń powietrzną, co po raz kolejny potwierdza, że ​​rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy" - ocenił z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Jak dodał, UE "w pełni solidaryzuje się z władzami Ukrainy i Polski, które niestrudzenie pracują na rzecz ochrony i obrony swoich obywateli".

Co spadło w Tarnawie-Kolonii? Mówią o "pocisku Ch-101"

W czwartek w nocy w Lublinie i innych częściach województwa lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe z powodu "informacji o prawdopodobnym uderzeniu z powietrza". - Miało to związek ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę - przekazał na specjalnym posiedzeniu Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneusz Nowak.

Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Mapy Google

Jak mówił, jeden z pocisków wymierzonych w Ukrainę wleciał w przestrzeń powietrzną Polski. Rozbił się on następnie w terenie niezabudowanym w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie. W miejscu uderzenie pojawił się duży krater o głębokości około pięciu metrów. Nie ma informacji o poszkodowanych ani o stratach materialnych.

- Wszystko to wskazuje, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem Ch-101 - przekazał premier Donald Tusk. Informację tę podał wcześniej szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

Źródło: tvn24.pl.
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
RosjaNATOUkraina
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
smartfon w ręce kobiety
Ważne zmiany od 1 sierpnia. Dotyczą zapisów do lekarzy specjalistów
Zdrowie
Przemysław Czarnek, Beata Szydło, Andrzej Adamczyk, Ryszard Terlecki, Łukasz Kmita, Arkadiusz Mularczyk, Michał Drewnicki
Kandydat PiS na prezydenta Krakowa z poparciem Rozwoju Plus
Kraków
imageTitle
Kolejny z wielkich zapowiada koniec kariery
EUROSPORT
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Dlaczego wojsko nie zestrzeliło pocisku? "Procedury mówią jasno"
Polska
Pekin, Chiny
Pekin reaguje na zakaz USA. Możliwe sankcje odwetowe
BIZNES
Nastolatek uciekł, dziewczynka trafiła do szpitala po upadku z hulajnogi
Zostawił nieprzytomną koleżankę i odjechał. 13-latka trafiła do szpitala
Lublin
Pożar w Fermoselle w prowincji Zamora w Hiszpanii
Walka z ogniem trwa. "Znajdujemy się w krytycznej, skomplikowanej sytuacji"
METEO
Aquapark Fala
Wyciągnął dziecko leżące na dnie basenu. "Przelewało się już przez ręce"
Łódź
imageTitle
Nokaut w ćwierćfinale. Gospodarze w euforii
EUROSPORT
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Prokuratura pracuje na miejscu. Ukraińcy oferują pomoc
Lublin
automaty jedzenie ludzie shutterstock_2733209473
"Głęboko żałuje". Surowa kara za oblizanie słomki
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: Spadł pocisk. Byliśmy gotowi do zestrzelenia
Polska
imageTitle
Europa szykuje się do walki. On mógłby rzucić wyzwanie Infantino
EUROSPORT
Szpital w Nowym Dworze Mazowieckim
Dyrektor szpitala pod Warszawą odwołany
Artur Węgrzynowicz, Alicja Glinianowicz
Wrak zestrzelonej rakiety Ch-101 wystawiony w Kijowie (2023)
"Bardzo niebezpieczny pocisk". Rosjanie ostrzeliwują nim Ukrainę
Polska
Pogoda na sierpień. W prognozach upały
Pogoda na sierpień. Coś takiego w Polsce nie zdarza się często
Arleta Unton-Pyziołek
Meta
Najsłabszy wynik od lat. AI pochłania gotówkę Mety
BIZNES
Mieszkańcy o wybuchu na Lubelszczyźnie
"Syrena wyła u nas. Leci samolot, za chwilę drugi"
Lublin
Do tragedii doszło w środę wieczorem
Dziewięciolatek jechał chodnikiem na rowerze, uderzyło w niego BMW. Zginął
Śląskie
W walce z pożarami na Krecie pomagają wolontariusze
"Czarny dzień" na Krecie. Ofiary śmiertelne ognia
METEO
imageTitle
Sensacja w Lidze Narodów. Mistrzowie świata rozbici, nie zagrają o medale
EUROSPORT
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Porzucone tony jarzeniówek na polu. Jest przełom w sprawie
Piotr Krysztofiak
Viktor Orban
Złoty biznes rodziny Orbana. Miliardowe zyski
BIZNES
W Wielkopolsce zawyją syreny alarmowe (zdj. ilustracyjne)
Co z alertem RCB? Został "wstrzymany"
Polska
Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności
Został pobity dwa razy tej samej nocy przez tych samych młodych mężczyzn
Lublin
imageTitle
Argentyna pod lupą FIFA. Rozpoczęto postępowanie po wydarzeniach na mundialu
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Prezydent jest w stałym kontakcie z premierem". Komunikat z BBN
Polska
Tarnawa-Kolonia
Polska przestrzeń naruszona. Wojsko o szczegółach
Polska
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Typowo polski problem. "Jesteśmy jedynym krajem"
BIZNES
imageTitle
Rozłam w czeskiej piłce po poparciu pomysłu Infantino. "To osobista opinia prezesa"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica