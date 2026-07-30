Pocisk nad Polską. Europa "potępia" i deklaruje "wszelką pomoc"
W czwartek w nocy w przestrzeń powietrzną Polski wleciał "niezidentyfikowany" obiekt, który "spadł" na Lubelszczyźnie - podało wojsko. - Wszystko to wskazuje, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem Ch-101 - powiedział rano premier Donald Tusk. We wpisie na X Tusk przekazał również, że jest w tej sprawie "w kontakcie z liderami państw europejskich". "Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy" - zaznaczył.
Macron: Francja potępia naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej
Wydarzenia na Lubelszczyźnie skomentował prezydent Francji Emmanuel Macron. "Francja z największą stanowczością potępia rosyjskie ataki, które spowodowały śmierć cywilów na Ukrainie, a także naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej" - napisał na X.
"Nasze wsparcie dla Ukrainy i naszych sojuszników nie osłabnie" - dodał, oznaczając Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Tuska.
Costa: Rosja stanowi zagrożenie dla całej Europy
"Minionej nocy Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenie na Ukrainę. Podczas ataku naruszono również polską przestrzeń powietrzną, co po raz kolejny potwierdza, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy" - ocenił z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.
Jak dodał, UE "w pełni solidaryzuje się z władzami Ukrainy i Polski, które niestrudzenie pracują na rzecz ochrony i obrony swoich obywateli".
Co spadło w Tarnawie-Kolonii? Mówią o "pocisku Ch-101"
W czwartek w nocy w Lublinie i innych częściach województwa lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe z powodu "informacji o prawdopodobnym uderzeniu z powietrza". - Miało to związek ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę - przekazał na specjalnym posiedzeniu Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneusz Nowak.
Jak mówił, jeden z pocisków wymierzonych w Ukrainę wleciał w przestrzeń powietrzną Polski. Rozbił się on następnie w terenie niezabudowanym w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie. W miejscu uderzenie pojawił się duży krater o głębokości około pięciu metrów. Nie ma informacji o poszkodowanych ani o stratach materialnych.
- Wszystko to wskazuje, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem Ch-101 - przekazał premier Donald Tusk. Informację tę podał wcześniej szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.