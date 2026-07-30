Polska Pocisk nad Polską. Europa "potępia" i deklaruje "wszelką pomoc" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Tusk: byliśmy gotowi do zestrzelenia rakiety, która spadła w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP

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W czwartek w nocy w przestrzeń powietrzną Polski wleciał "niezidentyfikowany" obiekt, który "spadł" na Lubelszczyźnie - podało wojsko. - Wszystko to wskazuje, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem Ch-101 - powiedział rano premier Donald Tusk. We wpisie na X Tusk przekazał również, że jest w tej sprawie "w kontakcie z liderami państw europejskich". "Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy" - zaznaczył.

Jestem w kontakcie z liderami państw europejskich w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026 Rozwiń

Macron: Francja potępia naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Wydarzenia na Lubelszczyźnie skomentował prezydent Francji Emmanuel Macron. "Francja z największą stanowczością potępia rosyjskie ataki, które spowodowały śmierć cywilów na Ukrainie, a także naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej" - napisał na X.

"Nasze wsparcie dla Ukrainy i naszych sojuszników nie osłabnie" - dodał, oznaczając Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Tuska.

La France condamne avec la plus grande fermeté les frappes russes qui ont tué des civils en Ukraine, ainsi que la violation de l’espace aérien polonais. Notre soutien à l’Ukraine et à nos alliés ne faiblira pas, @ZelenskyyUa @donaldtusk. Il en va de notre sécurité collective. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 30, 2026 Rozwiń Źródło: X/Emmanuel Macron

Costa: Rosja stanowi zagrożenie dla całej Europy

"Minionej nocy Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenie na Ukrainę. Podczas ataku naruszono również polską przestrzeń powietrzną, co po raz kolejny potwierdza, że ​​rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy" - ocenił z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Jak dodał, UE "w pełni solidaryzuje się z władzami Ukrainy i Polski, które niestrudzenie pracują na rzecz ochrony i obrony swoich obywateli".

Last night, Russia launched a massive combined strike against Ukraine.



During the attack, Polish airspace was also violated, underlining once again that Russia’s aggression is a threat to the security of Europe as a whole.



My thoughts are with the victims of these attacks. The… — António Costa (@eucopresident) July 30, 2026 Rozwiń Źródło: X/Antonio Costa

Co spadło w Tarnawie-Kolonii? Mówią o "pocisku Ch-101"

W czwartek w nocy w Lublinie i innych częściach województwa lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe z powodu "informacji o prawdopodobnym uderzeniu z powietrza". - Miało to związek ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę - przekazał na specjalnym posiedzeniu Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneusz Nowak.

Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: Mapy Google

Jak mówił, jeden z pocisków wymierzonych w Ukrainę wleciał w przestrzeń powietrzną Polski. Rozbił się on następnie w terenie niezabudowanym w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie. W miejscu uderzenie pojawił się duży krater o głębokości około pięciu metrów. Nie ma informacji o poszkodowanych ani o stratach materialnych.

- Wszystko to wskazuje, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem Ch-101 - przekazał premier Donald Tusk. Informację tę podał wcześniej szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.