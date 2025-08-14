Na posiedzenie zespołu, którym kieruje poseł Marcin Józefaciuk, przyszedł nie tylko mężczyzna skazany za pedofilię, ale też inne kontrowersyjne postaci. Na przykład kobieta, która o dzieciach pisze w sieci "bękarty", a o matkach "sucze". - Ten zespół powinien być natychmiast rozwiązany - ocenia Danuta Zduńczyk, prezeska Stowarzyszenia Samotni Rodzice. Tylko że nie ma takiej możliwości.Artykuł dostępny w subskrypcji
O posiedzeniu z 4 sierpnia, któremu przewodniczył poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk, pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Dzieci w Procesie Rozstania Rodziców zakończyło się skandalem, gdy okazało się, że bierze w nim udział m.in. mężczyzna (on sam twierdzi, że niesłusznie) skazany prawomocnie za przemoc seksualną wobec swojego syna.