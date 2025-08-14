Poseł Marcin Józefaciuk o powodach swojego zawieszenia. Zapowiada odwołanie Źródło: TVN24

O posiedzeniu z 4 sierpnia, któremu przewodniczył poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk, pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Dzieci w Procesie Rozstania Rodziców zakończyło się skandalem, gdy okazało się, że bierze w nim udział m.in. mężczyzna (on sam twierdzi, że niesłusznie) skazany prawomocnie za przemoc seksualną wobec swojego syna.