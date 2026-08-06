Płoniemy. Statystyki z Polski szokują Europę

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W Polsce większego pożaru nie było od 34 lat. Na początku maja spłonęło 1157 hektarów lasu w Puszczy Solskiej. Na tym obszarze bez problemu zmieściłoby się centrum Warszawy - od dworca Centralnego po Stadion Narodowy; od warszawskiej Pragi po Maszt Wolności.

Kilka tygodni później - pod koniec maja - ogień znowu wymknął się spod kontroli - tym razem pod Wołominem, gdzie spłonęło ponad 300 hektarów. Opanowanie pożaru w obu przypadkach zajęło kilka dni i wymagało pracy łącznie sześciu tysięcy strażaków, żołnierzy WOT, pracowników Lasów Państwowych i policji.

Pożar lasu na Lubelszczyźnie Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP W akcji biorą udział śmigłowce Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Pożar lasów w powiecie biłgorajskim Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Pożar lasów w powiecie biłgorajskim Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Pożar lasów w powiecie biłgorajskim Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP Lubelskie, pożar lasu-06.05.26 Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP

- Scenariusz powstania pożaru w obu przypadkach był podobny. Ogień pojawił się na terenie lasów prywatnych, które nie są przygotowane do prowadzenia akcji gaśniczych i rozprzestrzenił się dalej - na teren Lasów Państwowych, kiedy już był trudny do opanowania - opowiada Jan Kaczmarowski, główny specjalista Służby Leśnej, ekspert w zakresie pożarów lasu.

Tłumaczy, że w lasach prywatnych często występuje problem z jakością dojazdów pożarowych - są na tyle zaniedbane, że wozom strażackim gnającym na pomoc nie udaje się dojechać tam, gdzie powinny.

Sam na własnej skórze przekonałem się, że to prawda.

W Międzylesiu pod Wołominem skręciłem w drogę leśną stworzoną z drobnego, nieutwardzonego piachu.