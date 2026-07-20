Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tak jest

"Plan B" Katarzyny Kotuli po wecie prezydenta. W sprawie małżeństw jednopłciowych

|
pc
Katarzyna Kotula o "planie B" po wecie do ustawy o statusie osoby najbliższej
Źródło wideo: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula powiedziała, że ma "plan B" na tę sytuację.

Karol Nawrocki w piątek odmówił podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. - Zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie - powiedział.

Kotula: mam "plan B"

O wecie Nawrockiego mówiła w "Tak jest" w TVN24 Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości i posłanka Nowej Lewicy.

- Mój "plan B" to będzie możliwość wspólnego rozliczania przy transkrypcji - oświadczyła.

W ostatnich miesiącach wyroki polskich sądów otworzyły drogę do transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Jak tłumaczyła minister Kotula, już teraz daje to tym parom prawo do dziedziczenia jak polscy małżonkowie oraz "wszystko to, co jest w obszarze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych".

23 sierpnia mają wejść w życie przepisy rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych zawartych za granicą. - Możliwe będzie uzyskanie polskiego dokumentu i wpisanie do polskiego rejestru Urzędu Stanu Cywilnego tego małżeństwa zawartego za granicą - powiedziała Kotula.

Wspólne rozliczanie podatków

W ocenie Kotuli jedyne, co zostaje do uregulowania w tej sprawie, to możliwość wspólnego rozliczania podatku dochodowego. - I to nie wymaga ustawy, to nie wymaga rozporządzenia. Ja całkowicie przestawiam wajchę - oświadczyła.

Pełnomocniczka rządu powiedziała, że do wspólnego rozliczania wystarczy "interpretacja ogólna" ministra finansów. - Będę go do tego przekonywać i na tym będę się skupiać w następnych tygodniach - zadeklarowała Kotula.

Przyznała, że wiąże się to z wpływem na finanse publiczne, ale podkreśliła, że dotyczyłoby to zaledwie kilku tysięcy par.

"Nie, to nie jest quasi-małżeństwo"

Katarzyna Kotula odparła też argument prezydenta, że ustawa o statusie osoby najbliżej tworzyła instytucję "quasi-małżeństwa". - To była [w zawetowanej ustawie - red.] pewnego rodzaju nie instytucja, tylko umowa cywilnoprawna zawierana u notariusza - wskazała. Dodała, że nie było w tej ustawie mowy o adopcji.

- Nikt bardziej nie grozi polskim małżeństwom niż politycy prawicy, którzy naprawdę są w tej sprawie hipokrytami. Bo to na prawicy jest najwięcej rozwodów, najwięcej drugich żon i rozwodów kościelnych - powiedziała gościni programu.

Mówiła, że artykuł 18. konstytucji, który stanowi, że "małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej", nie wyklucza innej formuły związku. - Każdy z nas, kto żyje w związku nieformalnym, żyje w związku partnerskim - oceniła.

Według Kotuli współpracownicy prezydenta nie przedstawiali żadnych propozycji do ustawy o statusie osoby najbliższej, kiedy była ona z nimi konsultowana. - Myślę, że nie będzie prezydenckiego pomysłu [na alternatywną ustawę w tej sprawie - red.] - skwitowała.

OGLĄDAJ: Kotula krytykuje decyzję prezydenta. "Argument jest absurdalny"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
38 min
Danusia
"Tego się nie robi przez przypadek". Co wydarzyło się przed śmiercią Danusi?
Adrianna Otręba
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
30 min
pc
Oglądaj najnowsze wydanie "Faktów"
Fakty
Udostępnij:
Tagi:
LGBTKatarzyna KotulaZwiązki partnerskieprawoPodatkiMinisterstwo FinansówAndrzej Domański
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
burza chmury deszcz AdobeStock_840441962
Zapowiadają się chłodne dni. Kiedy zrobi się cieplej?
METEO
Król Hiszpanii przyjął piłkarskich mistrzów świata
Mistrzowie świata po wizycie u króla. Czas na fiestę
EUROSPORT
imageTitle
Pogaczar i Vingegaard na celowniku. "Poważne podejrzenia"
EUROSPORT
Krewny działacza ruchu oporu próbował usunąć wieniec AfD
Szarpanina w Berlinie. Poszło o wieniec złożony przez AfD
Świat
Deptak na Trakcie Królewskim
Te województwa przyciągnęły najwięcej turystów
BIZNES
Judit Polgar
Mogła zostać prezydentką. Odrzuciła propozycję
Świat
Szczecin po ulewie
Lunęło w Szczecinie. Auta brnęły przez zalane ulice
METEO
Policja na miejscu incydentu przed siedzibą FBI w Nowym Jorku
Pożar przed siedzibą FBI. Sprawca użył "urządzenia zapalającego"
Świat
Burza, chmury, deszcz
Wędrują dwa fronty, grzmi w czterech województwach
METEO
Powalone drzewo i zniszczony dach, Warszawa Bemowo
Drzewo runęło na dach domu na Osiedlu Przyjaźń
WARSZAWA
imageTitle
Klopp na ostatniej prostej do objęcia niemieckiej kadry
EUROSPORT
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdjęcie ilustracyjne)
Bagaż na torach. Trzy stacje metra były zamknięte
WARSZAWA
Pijany kierowca na ulicach Olsztyna
Pijany i bez prawa jazdy wyjechał tuż przed radiowóz. Nagranie
Olsztyn
Donald Trump podczas ceremonii dekoracji mistrzostw świata
"Wycięty" Trump, Yamal z flagą i koza. Fejki wokół finału mundialu
Zuzanna Karczewska, Szymon Rębowski
imageTitle
Dlaczego podczas Tour de France testy antydopingowe przeprowadza się nocą?
EUROSPORT
walizki samolot
Wakacje w szczycie sezonu. Nie zapomnij o tych rzeczach
BIZNES
Bogdan Święczkowski
Święczkowski napisał do szefa policji
Polska
Tragiczny wypadek na Wisłostradzie
Wracali z meczu, ojciec i syn zginęli. Sprawca wypadku skazany
WARSZAWA
Nowy Air Force One
Nowy samolot Trumpa do poprawki? "To zajmie około miesiąca"
Świat
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
"Nie ma podstaw do badania wpływu imprezy na środowisko, w tym emisję hałasu"
WARSZAWA
Zniszczenia po burzy w gminie Osiek
Trąba powietrzna w Świętokrzyskiem. Zerwane dachy, zawalona stodoła
METEO
Nowy brytyjski premier Andy Burnham obejmuje swoją matkę na Downing Street
Wzruszające wyznanie nowego premiera Wielkiej Brytanii
Świat
shutterstock_1622946229
Apel do rządu w sprawie kurierów popularnej platformy. "Ukrócić patologię na rynku"
BIZNES
Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Ogień przeskakuje bariery. To największy pożar w historii regionu
METEO
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa
Jest zażalenie na oddalenie protestu w sprawie ważności referendum. Kiedy wybory?
Kraków
"Zawłaszczają Polskę". Teoria absurdalna, która już jednak nie śmieszy
"Nagrywajcie Polaków i wrzucajcie do sieci". Co to za dokument
Zuzanna Karczewska
Anna Paluch
Zarabiają dużo, zajmują mieszkania od gminy. "Systemowy problem"
Bartłomiej Plewnia
grzyby grzybki narkolyki shutterstock_2310482019
Jad ropuchy ma leczyć depresję. Obiecujące wyniki
BIZNES
Szpital w Limanowej
Wiedzą już, co było przyczyną zatrucia przedszkolaków
Kraków
Stuu
Brytyjski sąd zdecydował w sprawie polskiego youtubera
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica