Pat w sprawie pieniędzy dla PiS. Remis w PKW

Trzy warianty odpowiedzi. Minister dostanie wszystkie

W tej sytuacji przewodniczący PKW poinformował, że do ministra Domańskiego dostarczone zostaną wszystkie trzy przygotowane warianty odpowiedzi wraz z protokołami poniedziałkowego oraz poprzednich posiedzeń PKW. Ponadto przewodniczący PKW poinformował, że skierował do ministra finansów własne pismo, w którym zwrócił się o informację na temat wykonania przelewów finansowych dla PiS w związku z przyjęciem przez Komisję sprawozdania finansowego komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych 2023 r.

Kalisz: tylko ja głosowałem za zaproponowanym przeze mnie stanowiskiem

Mówił także o tym, co wcześniej zakomunikował przewodniczący Marciniak - że ten skierował do ministra finansów własne pismo o informację na temat wykonania przelewów finansowych dla PiS.

- To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to nie jest wina Państwowej Komisji Wyborczej w tym składzie, która dzisiaj miała posiedzenie. To jest wina tych ludzi, którzy (...) w roku 2017 w grudniu uchwalili niezgodną z konstytucją ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, później o Sądzie Najwyższym, a teraz udają niewiniątka spóźniając się na posiedzenie sejmowej komisji śledczej - powiedział Kalisz.