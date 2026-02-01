PKP PLK reagują na wpis pracownika. Uruchomiono "procedury wyjaśniające"

Pod jednym z postów na Facebooku, informujących o ataku rosyjskich dronów na pociąg pasażerski w Ukrainie, opublikowano komentarz wychwalający Rosję. Jak zauważył między innymi Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, autorem komentarza był kolejarz zatrudniony w PKP PLK.
Przewoźnik poinformował o uruchomieniu wewnętrznych procedur w sprawie pracownika.
"Polskie Linie Kolejowe S.A. nie akceptują treści ani zachowań sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami etyki oraz interesem bezpieczeństwa publicznego" - czytamy w komunikacie na X.
Linie kolejowe podkreśliły, że bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej oraz pasażerów jest dla nich absolutnym priorytetem. "Wszelkie sygnały mogące je podważać są traktowane z należytą powagą" - zaznaczyły PKP PLK.
Uruchomiliśmy wewnętrzne procedury wyjaśniające w sprawie działań pracownika.— PLK SA (@PKP_PLK_SA) January 31, 2026
Autorka/Autor: ms/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK