Piszą o Polsce. Światowe media o aferze wizowej w MSZ

Portal Onet ujawnił w czwartek kolejne informacje w aferze wizowej. Jak napisał, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk został wyrzucony z rządu i z list PiS, bo pomógł swoim współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych.

"Skandal przed wyborami"

"Zarzuty mogą poważnie uderzyć" w PiS

Onet przedstawił szczegóły jednego z najbardziej efektownych przerzutów nielegalnych imigrantów z Indii . Wedle doniesień ściągani przez Wawrzyka Hindusi udawali ekipy filmowe z Bollywood . Za przerzucenie do Ameryki każdy płacił 25-40 tysięcy dolarów.

"The Times of India" przypomina, że w środę posłowie opozycji twierdzili, że wiedza o nieprawidłowościach jest w rządzie powszechna, włączając w to ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua. Gazeta wskazuje, że zdaniem PiS opozycja wyolbrzymia skalę problemu.