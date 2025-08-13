Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Manowska proponuje zwołanie "okrągłego stołu"

pap_20250503_0FR (1) Warszawa, 03.05.2025. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych
Sprawa Manowskiej. Pięciu sędziów Trybunału Stanu złożyło wniosek w sprawie zwołania pełnego składu
Źródło: TVN24
Sąd Najwyższy poinformował o inicjatywie pierwszej prezes Małgorzaty Manowskiej, która proponuje zwołanie "okrągłego stołu" w celu rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. Listy w tej sprawie zostały skierowane do prezydenta, rządu i parlamentu.
Kluczowe fakty:
  • Małgorzata Manowska wskazała na konieczność kompromisowego uregulowania spornych kwestii związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.
  • Według prezes Sądu Najwyższego możliwe jest wypracowanie racjonalnego i kompromisowego rozwiązania ustrojowego.
  • "Władza sądownicza nie ma możliwości samodzielnego zażegnania kryzysu" - uważa Manowska.

Ze środowego komunikatu Sądu Najwyższego wynika, że Małgorzata Manowska wystosowała apel do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu w celu rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. Zadeklarowała także poparcie inicjatywy przedstawionej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o powołanie przy Kancelarii Prezydenta RP Rady ds. Naprawy Ustroju Państwa, która mogłaby stać się miejscem eksperckiej debaty ponad podziałami politycznymi.

W komunikacie podano również, że listy w tej sprawie zostały skierowane do prezydenta Karola Nawrockiego, marszałka Sejmu Szymona Hołowni, marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, premiera Donalda Tuska oraz do przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich.

Trybunał Stanu zajmie się immunitetem Manowskiej. Jest termin
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trybunał Stanu zajmie się immunitetem Manowskiej. Jest termin

Małgorzata Manowska o "chaosie prawnym"

W swoim wystąpieniu Manowska wskazała na konieczność kompromisowego uregulowania spornych kwestii związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. "Mowa tutaj o kształcie ustrojowym Krajowej Rady Sądownictwa, wątpliwościach dotyczących powołań sędziowskich - począwszy od tych na wniosek Rady Państwa (sędziów w PRL powoływała i odwoływała Rada Państwa na wniosek ministra sprawiedliwości - red.), a skończywszy na dokonanych na wniosek KRS ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku, a także sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego" - przytacza jej słowa Sąd Najwyższy.

Prezes tego gremium zwróciła uwagę, że przedłużający się kryzys wokół wymiaru sprawiedliwości może zostać w niektórych obszarach szybko zażegnany, co zależy od dobrej woli wszystkich sił politycznych. Kwestie te to m.in. "obsada wolnych stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym i zbliżające się wybory do Krajowej Rady Sądownictwa".

Małgorzata Manowska
Małgorzata Manowska
Źródło: Albert Zawada/PAP

"Dotychczas podejmowane działania pogłębiają jedynie chaos prawny, potęgowany brakiem otwartości na dialog ze strony części środowisk politycznych, w tym Ministra Sprawiedliwości. Władza sądownicza nie ma możliwości samodzielnego zażegnania kryzysu, a zadanie implementacji niestanowiących źródeł prawa orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spoczywa na władzy politycznej: ustawodawczej i wykonawczej" - głosi komunikat.

Listy otwarte w sprawie KRS

Według Manowskiej nie jest prawdą, że w świetle orzecznictwa ETPC i TSUE sędziowie powołani po 2018 roku nie posiadają statusu sędziego.

Manowska zawiadamia prokuraturę w sprawie adnotacji do uchwały wyborczej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Manowska zawiadamia prokuraturę w sprawie adnotacji do uchwały wyborczej

Prezes Sądu Najwyższego zaznaczyła, że - mając na względzie dobro Rzeczypospolitej oraz dobro wymiaru sprawiedliwości - możliwe jest wypracowanie racjonalnego i kompromisowego rozwiązania ustrojowego. Jej zdaniem, powinno ono uwzględniać "wytyczne sądów międzynarodowych i europejskich bez naruszania statusu sędziego Rzeczypospolitej Polskiej oraz chronić suwerenność prawną w kwestii organizacji wymiaru sprawiedliwości, jako podstawowego przymiotu państwowości".

Manowska o zamiarze skierowania listów otwartych informowała w drugiej połowie lipca, m.in. w rozmowie z portalem money.pl. W wywiadzie tym oceniła, że sędziowscy członkowie KRS, których dotyczy obecny spór polityczno-prawny, mogą być wybierani przez parlament, jednak wybór ten powinien być poprzedzony wyborami powszechnymi wśród samych sędziów. - Problem nie polega na tym, że decyduje parlament, który ma mandat demokratyczny, problem polega na tym, kto zgłasza tych kandydatów. Podpis dziesięciu czy kilkunastu sędziów, że popieramy - to jest jednak trochę zbyt mała reprezentacja - mówiła.

Wadliwość procedury wyłaniania sędziów z udziałem obecnej KRS

Spór dotyczący KRS wiąże się z nowelizacją w grudniu 2017 roku ustawy o radzie, zgodnie z którą od 2018 roku 15 sędziów członków KRS wybieranych jest przez Sejm, choć wcześniej byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie. Zmiana z 2017 roku stała się powodem stawianych przez ówczesną opozycję, a przez rządzących obecnie, zarzutów upolitycznienia KRS i kwestionowania statusu osób powołanych na urząd sędziego z udziałem tak ukształtowanej KRS.

Na wadliwość procedury wyłaniania sędziów z udziałem obecnej KRS wskazywały w ostatnich latach też orzeczenia europejskich trybunałów - TSUE i ETPC.

Twórcy i zwolennicy zmian dokonanych w tej sprawie w 2017 roku, głównie związanych z politykami PiS, przekonują, że obecne rozwiązania odnoszące się do KRS zapobiegają tzw. sędziokracji, co oznacza, że obywatele - poprzez swoich przedstawicieli w Sejmie - mają mieć większy wpływ na wymiar sprawiedliwości.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Udostępnij:
Czytaj także:
Stwardnienie rozsiane, zmęczenie, problemy ze wzrokiem
Stwardnienie rozsiane. Pierwsze objawy nawet 15 lat przed diagnozą?
Zuzanna Kuffel
Lokatorzy walczą ze sobą w jednym z bloków w Bydgoszczy
Konflikt lokatorów bloku i siano na klatce schodowej
Kujawsko-Pomorskie
Władysław Kosiniak-Kamysz
Polskie F-16 przejdą modernizację. "Wielki kontrakt"
BIZNES
Upał na horyzoncie
Julia przyniosła nam upał. Już wkrótce aura się zmieni
METEO
nawrocki
Nawrocki rozmawiał z Trumpem i europejskimi przywódcami
Polska
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
WARSZAWA
KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. Tak działa rosyjska dezinformacja
KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. "Przekaz spełnia wszelkie kryteria"
Gabriela Sieczkowska
zakopane shutterstock_2312950289_1
"Orzeczenie ma charakter precedensowy". Budynki do rozbiórki
BIZNES
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło na ul. Świerzawskiej
Jechał wolno, kierowca z tyłu zaczął trąbić. Awantura i śmierć 70-latka
Poznań
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0006
"Cała masa czerwonych flag". Ekspertka o zderzeniu Victorii z systemem
Polska
Motocyklista uderzył w ciężarówkę. Nie udało się go uratować
Uderzył w ciężarówkę, motocyklista nie żyje
Łódź
Na miejscu interweniowały służby
"10-latek, dzięki natychmiastowej reakcji, zapobiegł tragedii"
Poznań
Wybuch w fabryce w Quatro Barras w Brazylii
Ogromna eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych, zabici i ranni
Świat
Nigeria. Ćwiczą żołnierze sił specjalnych, 2018 rok
Drony znalazły "leśną twierdzę", w uderzeniu zabito ponad 100 osób 
Świat
Franek wrócił do domu
Znaleźli go przy śmietniku, Franek wrócił do domu
Wrocław
imageTitle
Misja igrzyska rozpoczęta. "Odbudować formę, może nie od zera, ale na nowych fundamentach"
EUROSPORT
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Propozycja nowego podatku w Polsce
BIZNES
Tajfun Podul przyniósł na Tajwan silny wiatr i opady
Zamknięto szkoły, stanęły lotniska. Podul uderzył
METEO
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
"Czy bawicie się w politykę?". Musk grozi pozwem
BIZNES
Potrącił pieszą
Na przejściu potrącił 84-latkę. Twierdzi, że zauważył ją w ostatniej chwili
Lublin
imageTitle
UEFA nie miała litości. Polskie kluby ukarane
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro, Marcin Sławecki, Sebastian Kaleta, Michał Woś, Marcin Warchoł
Badają "bardzo dziwne" działania z czasów PiS. Chodzi o "de facto służbę specjalną"
Polska
Lamborghini przechwycone przez londyńską policję
Dziesiątki supersamochodów przejęte na ulicach Londynu
Świat
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pobity 15-latek uderzył głową w chodnik, znajduje się śpiączce
WARSZAWA
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Wezwał karetkę, na ratowników rzucił się z nożem
Białystok
Pożar lasu na greckiej wyspie Chios
"To wygląda jak dzień Sądu Ostatecznego"
METEO
imageTitle
"Prezes złamał obietnicę". Ustępująca selekcjonerka przerwała milczenie
EUROSPORT
ślub małżeństwo para młoda
"Makijaż zrobiłam sama", "tort to dzieło babci"
Natalia Szostak
W ogniu stanęła hulajnoga elektryczna
Pożar hulajnogi w kamienicy. Ewakuowano mieszkańców
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica