1. Harris ruszyła z kampanią prezydencką

2. Zażalenie na decyzję sądu w sprawie Romanowskiego

Rzecznik Prokuratury Krajowej poinformował, że prokurator wysłał zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu aresztu wobec posła Marcina Romanowskiego. Wnosi w nim o zmianę postanowienia i areszt. Przekazał, że zażalenie zostało wysłane do Sądu Okręgowego w Warszawie, który ma siedem dni na jego rozpoznanie.

3. Dyrektorka Secret Service odchodzi po zamachu na Trumpa

4. Polski skoczek wzwyż zawieszony za doping

5. Protest przed Sejmem

We wtorek pod hasłem "Aborcja! Tak!" odbyła się przed Sejmem manifestacja Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. To reakcja zwolenniczek liberalizacji prawa do przerywania ciąży na odrzucenie przez Sejm ustawy dekryminalizującej aborcję.