Przydacz leci na Radę Pokoju, Zalewski opuszcza Polskę 2050, nie żyje Jesse Jackson

Przydacz: nie można spuścić zasłony milczenia na ważną propozycję

1. Człowiek prezydenta na Radzie Pokoju

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że 19 lutego szef biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz będzie reprezentował Karola Nawrockiego na pierwszym posiedzeniu Rady Pokoju.

Inicjatywa dotycząca Rady Pokoju budzi kontrowersje oraz obawy, że jest tworzona jako alternatywa wobec ONZ. Donald Trump pierwotnie zaproponował utworzenie Rady, ogłaszając plan zakończenia wojny w Strefie Gazy we wrześniu ubiegłego roku, ale od tego czasu rozszerzył kompetencje inicjatywy, obejmując nią różne konflikty na całym świecie.

Marcin Przydacz Źródło: Piotr Nowak/PAP

2. Zalewski opuszcza Polskę 2050

Wiceszef MON i poseł Polski 2050 Paweł Zalewski przekazał w mediach społecznościowych, że rozstaje się z partią.

"Jestem wierny obietnicom z 2023 r. Niestety po odejściu Polski 2050 od wartości, które głosiliśmy w Trzeciej Drodze, nie jestem w stanie ich wypełniać. Skupiam się na służbie w MON w rządzie K15X, uważając, że bezpieczeństwo i obrona są dziś najważniejsze. Pozostanę niezrzeszonym" - przekazał.

Jestem wierny obietnicom z 2023 r. Niestety po odejściu Polski2050, od wartości, które głosiliśmy w Trzeciej Drodze, nie jestem w stanie ich wypełniać. Skupiam się na służbie w MON w rządzie K15X, uważając, że bezpieczeństwo i obrona są dziś najważniejsze. Pozostanę niezrzeszonym — Paweł Zalewski (@ZalewskiPawel) February 17, 2026 Rozwiń Źródło: X

3. Nie żyje Jesse Jackson

Amerykański działacz i polityk walczący o prawa Afroamerykanów Jesse Jackson zmarł we wtorek 17 lutego w wieku 84 lat. Był bliskim współpracownikiem Martina Luthera Kinga Jr.

W oświadczeniu rodzina Jacksonów napisała, że "był przywódcą-sługą, nie tylko dla naszej rodziny, ale także dla uciskanych, pozbawionych głosu i pomijanych na całym świecie". O śmierci aktywisty poinformowała telewizja NBC.

4. Tragiczny wypadek polskiego autokaru

W Liptowskiej Osadzie, kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską, doszło do tragicznego wypadku autokaru z Krakowa.

Pojazd zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła - kierowca pojazdu, a do szpitala - jak podał właściciel autokaru - trafił drugi kierowca oraz jeden z pasażerów.

5. Aktor Shia LaBeouf Aresztowany

Aktor Shia LaBeouf został aresztowany po tym, jak uderzył dwie osoby przed lokalem w Nowym Orleanie w czasie obchodów karnawału Mardi Gras – poinformowała policja. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu tuż po północy we wtorek (czasu lokalnego) po tym, jak mężczyźni zgłosili napaść.

W oświadczeniu policji stwierdzono, że LaBeouf zakłócał spokój i stawał się coraz bardziej agresywny. Kiedy pracownik próbował go wyprosić z lokalu, LaBeouf miał uderzyć mężczyznę kilka razy pięściami.

Opracował Adam Styczek/ads