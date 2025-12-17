Logo strona główna
Polska

Zabójstwo 11-latki, student miał planować zamach, dwie wigilie w PiS

ABW
"Jego działanie ograniczało się do prowadzenia rozmów o tym, iż planuje przygotować jakiś zamach w miejscu publicznym"
Źródło: TVN24
W związku ze śmiercią 11-latki z Jeleniej Góry zatrzymano 12-letnią dziewczynkę. Funkcjonariusze ABW zatrzymali studenta KUL Mateusza W. podejrzewanego o przygotowywanie masowego zamachu. Członkowie PiS zorganizowali dwa wigilijne spotkania. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 17 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Nowe informacje w sprawie zabójstwa 11-latki

W związku ze śmiercią 11-latki z Jeleniej Góry zatrzymano 12-letnią dziewczynkę, uczennicę tej samej szkoły. Została wysłuchana w sprawie zabójstwa, a akta sprawy zostaną przekazane do sądu rodzinnego. Prezydent Jeleniej Góry ogłosił dzień pogrzebu dziewczynki dniem żałoby na terenie miasta.

Szpital MSWiA delegował 16 psychologów do wsparcia uczniów i pracowników szkoły w związku z zabójstwem 11-letniej dziewczynki. Urząd miasta poinformował też o własnych działaniach w zakresie pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych tragedią.

Jelenia Góra. Znicze pod szkołą, do której chodziła 11-letnia dziewczynka
Źródło: PAP/Krzysztof Ćwik

2. Student KUL zatrzymany w związku z planowanym zamachem

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Mateusza W. podejrzewanego o przygotowywanie masowego zamachu na jednym z jarmarków świątecznych - poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Mateusz W. miał planować również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych działań. Mężczyzna usłyszał zarzut i trafił na trzy miesiące do aresztu. Został także zawieszony w prawach studenta.

Student KUL miał planować zamach. Został zatrzymany przez ABW
Student KUL miał planować zamach. Został zatrzymany przez ABW

Lublin

3. Dwie wigilie w PiS

We wtorek wieczorem zorganizowano dwa wigilijne spotkania przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane przez Jarosława Kaczyńskiego.

Później część działaczy pojawiła się na spotkaniu przygotowanym przez Mateusza Morawieckiego. Były premier był obecny na obu. - Po każdej dobrej imprezie jest też afterek - tak sytuację skomentował Piotr Mueller.

"Po każdej imprezie jest też afterek". Dwa wigilijne spotkania PiS-u
"Po każdej imprezie jest też afterek". Dwa wigilijne spotkania PiS-u

4. Mocne słowa prawej ręki Trumpa o prezydencie

Magazyn "Vanity Fair" w swoim artykule poinformował, że szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles w rozmowie z tabloidem "New York Post" stwierdziła między innymi, że choć Donald ​​Trump nie pije, to ma "osobowość alkoholika", J.D. Vance’a nazwała "teoretykiem spiskowym", a Elona Muska określiła jako "dziwacznego typa".

Już po ukazaniu się artykułu z wywiadami oceniła, że przy publikacji "zignorowano istotny kontekst", a wiele z tego, co powiedziała o personelu Białego Domu i prezydencie, zostało pominięte.

Prezydent ma "osobowość alkoholika", Vance to "teoretyk spiskowy". Mocne słowa prawej ręki Trumpa
Prezydent ma "osobowość alkoholika", Vance to "teoretyk spiskowy". Mocne słowa prawej ręki Trumpa

Świat

5. Bruksela zmienia zdanie w sprawie aut spalinowych

Komisja Europejska wycofuje się z całkowitego zakazu sprzedaży w Unii Europejskiej nowych samochodów spalinowych od 2035 roku.

Nowa propozycja Brukseli zakłada, że producenci aut od 2035 roku będą musieli spełnić wymóg redukcji emisji CO2 o 90 procent.

pc

TVN24
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Jelenia Góra ABW Prawo i Sprawiedliwość Donald Trump Unia Europejska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica