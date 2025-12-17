Zabójstwo 11-latki, student miał planować zamach, dwie wigilie w PiS

"Jego działanie ograniczało się do prowadzenia rozmów o tym, iż planuje przygotować jakiś zamach w miejscu publicznym" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Nowe informacje w sprawie zabójstwa 11-latki

W związku ze śmiercią 11-latki z Jeleniej Góry zatrzymano 12-letnią dziewczynkę, uczennicę tej samej szkoły. Została wysłuchana w sprawie zabójstwa, a akta sprawy zostaną przekazane do sądu rodzinnego. Prezydent Jeleniej Góry ogłosił dzień pogrzebu dziewczynki dniem żałoby na terenie miasta.

Szpital MSWiA delegował 16 psychologów do wsparcia uczniów i pracowników szkoły w związku z zabójstwem 11-letniej dziewczynki. Urząd miasta poinformował też o własnych działaniach w zakresie pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych tragedią.

Jelenia Góra. Znicze pod szkołą, do której chodziła 11-letnia dziewczynka Źródło: PAP/Krzysztof Ćwik

2. Student KUL zatrzymany w związku z planowanym zamachem

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Mateusza W. podejrzewanego o przygotowywanie masowego zamachu na jednym z jarmarków świątecznych - poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Mateusz W. miał planować również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych działań. Mężczyzna usłyszał zarzut i trafił na trzy miesiące do aresztu. Został także zawieszony w prawach studenta.

3. Dwie wigilie w PiS

We wtorek wieczorem zorganizowano dwa wigilijne spotkania przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane przez Jarosława Kaczyńskiego.

Później część działaczy pojawiła się na spotkaniu przygotowanym przez Mateusza Morawieckiego. Były premier był obecny na obu. - Po każdej dobrej imprezie jest też afterek - tak sytuację skomentował Piotr Mueller.

4. Mocne słowa prawej ręki Trumpa o prezydencie

Magazyn "Vanity Fair" w swoim artykule poinformował, że szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles w rozmowie z tabloidem "New York Post" stwierdziła między innymi, że choć Donald ​​Trump nie pije, to ma "osobowość alkoholika", J.D. Vance’a nazwała "teoretykiem spiskowym", a Elona Muska określiła jako "dziwacznego typa".

Już po ukazaniu się artykułu z wywiadami oceniła, że przy publikacji "zignorowano istotny kontekst", a wiele z tego, co powiedziała o personelu Białego Domu i prezydencie, zostało pominięte.

5. Bruksela zmienia zdanie w sprawie aut spalinowych

Komisja Europejska wycofuje się z całkowitego zakazu sprzedaży w Unii Europejskiej nowych samochodów spalinowych od 2035 roku.

Nowa propozycja Brukseli zakłada, że producenci aut od 2035 roku będą musieli spełnić wymóg redukcji emisji CO2 o 90 procent.

OGLĄDAJ: TVN24