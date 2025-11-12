Logo strona główna
"Propozycja" Ziobry, zatrzymania na marszu, arcybiskup o Polakach

Zbigniew Ziobro
Romanowski: zachęcałbym ministra Ziobro, żeby skorzystać z możliwości ochrony prawnej
Źródło: TVN24
Zbigniew Ziobro chciałby być przesłuchany "na odległość". Stołeczna policja podsumowała przebieg wydarzeń związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Arcybiskup Marek Jędraszewski twierdzi, że 14 procent Polaków nienawidzi Polski. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 12 listopada.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Ziobro ma "propozycję" dla prokuratury

Zaproponowaliśmy Prokuraturze Krajowej, by Zbigniew Ziobro był przesłuchany "na odległość" - przekazał mediom obrońca posła PiS mecenas Bartosz Lewandowski.

Były minister sprawiedliwości miał też zadeklarować, że stawi się "w umówionym miejscu i terminie".

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro
Źródło: Piotr Nowak/PAP

2. Zatrzymania w trakcie obchodów Święta Niepodległości

Stołeczna policja podsumowała przebieg wydarzeń i uroczystości związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Młodszy inspektor Robert Szumiata, rzecznik Komendy Stołecznej Policji poinformował, że funkcjonariusze znaleźli przy 91 osobach środki pirotechniczne. Zatrzymano również 40 osób w związku z posiadaniem narkotyków.

Klatka kluczowa-15901
Mimo zakazu uczestnicy marszu odpalają race
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

3. Arcybiskup mówi o Polakach, którzy "nienawidzą Polski"

14 procent Polaków nienawidzi Polski - stwierdził w trakcie mszy za ojczyznę podczas Narodowego Święta Niepodległości arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Duchowny powołał się na badanie Instytutu Psychologii PAN. Z wyników przedstawionych przez naukowców płynie jednak inny wniosek.

4. Bliski koniec shutdownu w USA

Projekt prowizorium budżetowego został przegłosowany w amerykańskim Senacie. Trafi on teraz do Izby Reprezentantów, a następnie na biurko prezydenta. Po podpisie Donalda Trumpa zakończy się najdłuższy w historii USA shutdown.

Głosowanie zakończyło się wynikiem 60 do 40. Przyjęcie projektu było możliwe dzięki poparciu ze strony opozycji - grupy siedmiorga senatorów demokratów i jednego senatora niezależnego (stowarzyszonego z demokratami).

Shutdown opóźnia eksport. Odczuje to również Polska
Shutdown opóźnia eksport. Odczuje to również Polska

BIZNES

5. Demonstranci wdarli się na konferencję COP30

Dziesiątki demonstrantów wdarły się do budynku, w którym odbywa się konferencja klimatyczna COP30 w mieście Belem w brazylijskiej Amazonii.

Rzecznik ONZ powiadomił, że w starciach z protestującymi ucierpiało dwóch ochroniarzy.

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

