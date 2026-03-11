Spotkanie u Nawrockiego, projekt prezydenta, groźby Trumpa

Tusk o propozycji prezydenta: to jest SAFE zero złotych Źródło: TVN24

1. Spotkanie Tusk-Nawrocki w sprawie "SAFE zero procent"

Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie "polskiego SAFE zero procent". W rozmowach uczestniczyli też między innymi prezes NBP Adam Glapiński i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Prezydent powiedział, że ma jeszcze dużo czasu, 10 dni, i że się zastanawia - poinformował Donald Tusk. Zdaniem premiera "w tej chwili nie mamy żadnych pieniędzy". - Mamy słowa. Mamy projekt ustawy. W tym projekcie ustawy nie ma pieniędzy. W tym projekcie ustawy jest nowe ciało, rada, nowa biurokracja, dziesiątki przepisów niepotrzebnych - opisywał.

Donald Tusk przed Pałacem Prezydenckim Źródło: PAP/Albert Zawada

2. Projekt prezydenta w sprawie "SAFE zero procent"

Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący "polski SAFE zero procent" - przekazał rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

Unijny program SAFE to konkretny program i pieniądze, a tak zwany SAFE zero procent to SAFE zero złotych. To jest cyrk - ocenił w "Kropce nad i" Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

3. Trump grozi, Iran odpowiada

Prezydent USA Donald Trump zagroził, że jego armia może wkrótce zaatakować irańskie elektrownie, jeśli Iran będzie atakować statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Amerykański przywódca zapewnił też, że wojna "wkrótce się skończy, ale jeszcze nie w tym tygodniu".

Przewodniczący Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani zwrócił się do prezydenta Trumpa, ostrzegając, że "więksi od niego nie dali rady wyeliminować irańskiego narodu". "Uważaj, bo sam się wyeliminujesz" - napisał.

الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء؛

فقد عجز الأكبر منكم عن محوه…

فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول. pic.twitter.com/dmxd4kKTmi — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026 Rozwiń Źródło: X

4. Obcięte wynagrodzenie Ziobry

Prezydium Sejmu zdecydowało o odebraniu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 procent wynagrodzenia - przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Dodał, że uchwałę w tej sprawie poparli wszyscy członkowie. Zaznaczył, że były minister sprawiedliwości może się odwołać.

5. Spadek cen ropy po zapowiedzi Trumpa

Ceny ropy naftowej wyraźnie spadają po wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który zasugerował możliwość szybkiego zakończenia konfliktu z Iranem - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IV kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku we wtorek 89,23 dolara - niżej o 5,85 procent, po wzrostach na początku poniedziałkowego handlu nawet o 31 procent.

Opracował Adam Styczek