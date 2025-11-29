Logo strona główna
Subskrybuj
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
TO WARTO WIEDZIEĆ

Polityczne trzęsienie ziemi w Ukrainie, interwencja służb, aktualizacje Airbusa

Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak podał się do dymisji
NABU i SAP prowadzą przeszukanie u Andrija Jermaka, szefa biura prezydenta Ukrainy
Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak podał się do dymisji. Polskie służby zatrzymały pięcioro obywateli Ukrainy i Białorusi pod zarzutami działania na rzecz obcego wywiadu. Tysiące Airbusów musi odbyć aktualizację oprogramowania. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 29 listopada.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Polityczne trzęsienie ziemi w Ukrainie

Andrij Jermak podał się do dymisji - przekazał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Szef biura prezydenckiego miał według mediów w sobotę spotkać się z wysłannikami Donalda Trumpa.

Zełenski poinformował, kto zamiast niego będzie reprezentował Ukrainę w rozmowach pokojowych. O "politycznym trzęsieniu ziemi" pisał między innymi portal Axios.

Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z Rustemem Umierowem i Andrijem Jermakiem
Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z Rustemem Umierowem i Andrijem Jermakiem
Jermak został objęty dochodzeniem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem "Midas". NABU i SAP (Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna) przeprowadziły w piątek przeszukanie w mieszkaniu Jermaka.

Służby u szefa biura Zełenskiego. Trwa przeszukanie
Służby u szefa biura Zełenskiego. Trwa przeszukanie

2. Zarzuty za działania na rzecz obcego wywiadu

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z policjantami zatrzymali 25 i 26 listopada na terenie Warszawy i Białegostoku pięcioro podejrzanych obywateli Ukrainy oraz Białorusi.

Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej przekazał, że zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania w 2024 roku na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Pięć osób z zarzutami działania na rzecz obcego wywiadu
Pięć osób z zarzutami działania na rzecz obcego wywiadu

3. Airbusy wymagają aktualizacji. Spodziewane zakłócenia

Przedsiębiorstwo Airbus poinformowało, że zleciło dokonanie aktualizacji oprogramowania w części produkowanych przez nie samolotów z rodziny A320.

Chodzi o około 6,5 tysiąca maszyn spośród ponad 11 tysięcy znajdujących się w eksploatacji. Latający w Polsce przewoźnik wydał komunikat w tej sprawie.

6500 samolotów "wymaga aktualizacji". Pilny komunikat latającego w Polsce przewoźnika
6500 samolotów "wymaga aktualizacji". Pilny komunikat latającego w Polsce przewoźnika

4. Polskie satelity wojskowe poleciały w kosmos

Z amerykańskiej bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii poleciały na orbitę polskie satelity podwójnego zastosowania - wojskowego i cywilnego. Start rakiety Falcon 9 z misją Transporter-15 rozpoczął się po godzinie 19.40.

Start misji był kilkukrotnie przekładany. Poprzednia próba miała odbyć się w środę, ale na 15 minut przed startem odliczanie zostało przerwane. Przedstawiciele firmy SpaceX nie podali wtedy, co dokładnie było przyczyną przełożenia startu.

5. Skazany lekarz

32-letnia mieszkanka Jasła została wypisana do domu po operacji pęcherzyka żółciowego i po kilku dniach zmarła. W piątek przed Sądem Rejonowym w Jaśle zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie lekarza.

Szymon N. był oskarżony o nieumyślne narażenie pacjentki na niebezpieczeństwo utraty życia - został skazany na osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Sąd orzekł także dla N. karę 10 tysięcy złotych grzywny i obciążył go kosztami sądowymi.

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica