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Warto wiedzieć

Rozłam w PiS, pożary w Hiszpanii i Francji, decyzje Nawrockiego w sprawie ustaw

Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki
Kaczyński: około 30 posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP
Ponad 40 polityków Prawa i Sprawiedliwości związanych z Mateuszem Morawieckim opuściło partię. Hiszpańscy i francuscy strażacy walczą z wielkimi pożarami. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę łańcuchową i skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 25 lipca.

1. Rozłam w PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa", co we wtorek ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS.

- Jest nas 40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów - ogłosił Mateusz Morawiecki.

Na rozłam w Prawie i Sprawiedliwości zareagowały światowe media.

Ryszard Terlecki, który w trakcie sporu w PiS stanął po stronie Mateusza Morawieckiego, ocenił, że maślarze prowadzą partię do klęski i "nadejdzie taki dzień, gdy prezes ich pogoni". Kaczyński jeszcze tego samego dnia mu odpowiedział.

2. Pożary w Hiszpanii i Francji

Hiszpańscy strażacy walczą z pożarami, które trawią tereny Wspólnoty Autonomicznej Madrytu i sąsiedniej prowincji Avila. Zdaniem władz, mogą się one połączyć, tworząc jeden, wielki i niebezpieczny front.

We Francji w departamencie Żyronda ewakuowano łącznie 110 tysięcy osób, a ogień objął około 14 tysięcy hektarów. Dym z pożarów dotarł już do Bordeaux.

3. Nawrocki podpisał ustawę łańcuchową

Kancelaria Prezydenta poinformowała 24 lipca, że Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, uchwaloną przez Sejm 3 lipca 2026 roku. Przepisy zaczną obowiązywać po upływie 12 miesięcy od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie poinformowano, że prezydent zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 roku ze zbycia paliw ciekłych.

4. Wyrok w sprawie zakonnic z Jordanowa

Dwie zakonnice z Jordanowa zostały prawomocnie skazane za znęcanie się nad podopiecznymi domu pomocy społecznej. Obie mają spędzić w więzieniu trzy lata i dwa miesiące.

Wobec obu orzeczono też pięcioletni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją i leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi.

5. Urodziny TVN24 w Kielcach

W sobotę świętujemy urodziny TVN24 w Kielcach. Na widzów czekają gospodarze: Marta Kuligowska i pochodzący z tego miasta dziennikarz stacji Jakub Porada, a także wielu wspaniałych gości.

O tym, czego możemy się spodziewać, rozmawiali w środowy poranek we "Wstajesz i wiesz". Kuligowska zapowiedziała, że sobotni program rozpocznie się nietypowo - nie przed Kieleckim Centrum Kultury, tylko na Kadzielni.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
TVN24Karol NawrockiOchrona zwierzątPożaryFrancjaHiszpaniaPrawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz MorawieckiNajważniejsze informacje
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