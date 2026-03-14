Tusk odpowiada na weto, Pentagon wysyła grupę desantową, wybrano sędziów Trybunały Konstytucyjnego

Premier: przyjmiemy uchwałę, dzięki której zrealizujemy projekt Polska Zbrojna Źródło: TVN24

1. Tusk odpowiada na weto Nawrockiego

Rząd przyjął uchwałę, na podstawie której zostanie zrealizowany program Polska Zbrojna. - Weto prezydenta nas nie zatrzyma - oświadczył na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów premier Donald Tusk. To odpowiedź na działania prezydenta Karola Nawrockiego, który odrzucił miliardy z unijnego programu SAFE. Uchwała pojawiała się już w Monitorze Polskim.

2. Grupa desantowa zmierza na Bliski Wschód

Pentagon zatwierdził wniosek o wysłanie na Bliski Wschód elementu grupy desantowej, w tym jednostki ekspedycyjnej piechoty morskiej - podał w piątek "Wall Street Journal".

Jak podał amerykański dziennik, powołując się na urzędników Pentagonu, wniosek Dowództwa Centralnego USA o przysłanie okrętów i marines został zaakceptowany przez ministra Pete'a Hegsetha. Stacjonujący dotąd w Japonii okręt desantowy USS Tripoli wraz z żołnierzami piechoty morskiej ma być już w drodze na Bliski Wschód.

3. Sejm wybrał sędziów Trybunały Konstytucyjnego

Sejm wybrał sześciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w miejsce sześciu wakatów. W głosowaniu odrzucono kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Po głosowaniu minister sprawiedliwości zaapelował do prezydenta o "bezzwłoczne" odebranie ślubowania od nowych sędziów.

4. Kolejne weto Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o zmianach w Kodeksie postępowania karnego. "Decyzja została podjęta z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością" - napisał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.

Projekt przyjęty w lutym przez parlament zakładał reformę procedury karnej dotyczącą między innymi ograniczenia tymczasowych aresztów i korzystania z nielegalnych dowodów.

5. "Ranny" Modżtaba Chamenei

Sekretarz Wojny USA Pete Hegseth potwierdził doniesienia mediów, że nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei miał zostać ranny wskutek izraelsko-amerykańskich nalotów.

- Wiemy, że nowy, tak zwany nie do końca najwyższy przywódca, jest ranny i prawdopodobnie oszpecony - powiedział Hegseth podczas piątkowej konferencji prasowej.

