Francuzi zagłosowali w wyborach parlamentarnych. W Małopolsce doszło do tragicznego wypadku, nie żyje matka, a córka walczy o życie. Polscy siatkarze zdobyli brązowy medal Ligi Narodów. Hiszpanie i Anglicy awansowali do ćwierćfinałów Euro 2024. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 1 lipca.

1. Francuzi zagłosowali

Zjednoczenie Narodowe zdobyło w pierwszej turze wyborów parlamentarnych we Francji 34 procent głosów - wynika z sondażu exit poll . Lewicowy Front Ludowy zajął drugie miejsce, uzyskując 29 procent. Podium zamyka obóz prezydenta Emmanuela Macrona, Razem dla Republiki zdobyło między 20,5 a 23 procent głosów.

Ośrodek Ipsos prognozuje, że Zjednoczenie Narodowe uzyska 230-280 miejsc w parlamencie, Front Ludowy między 125 a 165, a Razem dla Republiki od 41 do 61.

Wybory we Francji

Wybory we Francji. Wyniki exit poll

Frekwencja wyniosła 69,7 procent. W poprzednich wyborach parlamentarnych w 2022 roku było to 47,7 procent.

2. Tragiczny wypadek w Małopolsce. Nie żyje matka, córka walczy o życie

Tragiczny wypadek w Bilczycach w Małopolsce. Samochód osobowy wjechał w rowerzystkę przewożącą pięcioletnią córkę. 40-latka zginęła na miejscu, dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Dwie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.

Do wypadku doszło w niedzielę krótko po godzinie 17. Służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego i roweru.

3. Siatkarze z brązowym medalem Ligi Narodów

Dla Biało-Czerwonych to piąty medal w Lidze Narodów w historii, a trzeci brązowy. W dorobku mają również jeden srebrny krążek. Odkąd prowadzi ich Nikola Grbić, czyli od 2022 roku, każdy turniej kończyli na podium.

4. Hiszpanie i Anglicy z awansem do ćwierćfinałów Euro 2024

Anglicy i Hiszpanie to kolejne drużyny po Szwajcarii i Niemcach , które awansowały do ćwierćfinałów Euro 2024.

Do grona ćwierćfinalistów dołączyła w niedzielny wieczór również Hiszpania, która pewnie 4:1 pokonała Gruzję. Co prawda byli mistrzowie Europy przegrywali od 19. minuty po samobójczym trafieniu Le Normanda, to z biegiem czasu udokumentowali swoją przewagę w postaci strzelanych bramek. Na listę strzelców wpisywali się kolejno: Rodri w 39. minucie, Ruiz w 51. minucie, Williams w 75. minucie oraz Olmo w 83. minucie. Rywalem Hiszpanów w walce o półfinał będą Niemcy.