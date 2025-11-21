Dramat w Sanoku, willa plus na sprzedaż, zabezpieczony majątek Ziobry

Policja o dramatycznej akcji w Sanoku: mężczyzna próbował wytrącić broń z ręki policjanta Źródło: TVN24

1. Dramatyczne sceny w Sanoku

Na jednym z osiedli w dzielnicy Wójtostwo w Sanoku 46-letni mężczyzna zabił matkę, a następnie z maczetą rzucił się na interweniujących na miejscu policjantów i strażaków.

Na filmie, który nagrał jeden z okolicznych mieszkańców widać, jak napastnik idzie za cofającymi się policjantami, zamachuje się maczetą i zostaje w tym momencie śmiertelnie postrzelony.

Dramatyczne wydarzenia w Sanoku Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

2. Nowe ustalenia w sprawie tzw. willi plus

Jeden z budynków sfinansowanych z firmowanego przez Przemysława Czarnka programu zwanego willa plus właśnie trafił na sprzedaż. Został wystawiony za kwotę ponad trzykrotnie wyższą od pierwotnej ceny zakupu. Kilka miesięcy wcześniej ministerstwo edukacji zapowiedziało, że wystąpi o zwrot przekazanej dotacji.

Prezes "Inte-gry" twierdzi, że wzrost ceny wynika z kosztów poniesionych na remont nieruchomości.

3. Zabezpieczony majątek Ziobry

Prokurator prowadzący śledztwo dotyczące nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości zarządził zabezpieczenie majątkowe wobec posła Zbigniewa Ziobry.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przekazał, że zabezpieczenie nastąpiło poprzez obciążenie przymusową hipoteką nieruchomości oraz zajęcie środków z rachunków bankowych podejrzanego.

4. Napaść na ambasadora Polski w Rosji

W niedzielę w Petersburgu doszło do napaści na ambasadora Polski w Rosji, Krzysztofa Krajewskiego - potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

- Zaczęło się od napaści werbalnej, ale później było ewidentne dążenie do rękoczynów - opisał w rozmowie z portalem tvn24.pl. Interweniowała ochrona ambasadora. Ambasador przekazał, że był to "kolejny wrogi akt wobec niego i pracowników placówki" dyplomatycznej.

5. Ukraina otrzymała propozycję "planu pokojowego"

Stany Zjednoczone przesłały prezydentowi Ukrainy propozycję planu pokojowego, który ma pozwolić na zakończenie wojny. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj będzie pracować z USA nad punktami planu zakończenia wojny z Rosją.

Pytana o plan pokojowy rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła, że nie chce omawiać szczegółów, lecz prezydent Trump go popiera. - To dobry plan zarówno dla Rosji, jak i dla Ukrainy i uważamy, że powinien być akceptowalny dla obu stron, i bardzo ciężko pracujemy, aby go zrealizować - podkreśliła.

