WARTO WIEDZIEĆ

Dramat w Sanoku, willa plus na sprzedaż, zabezpieczony majątek Ziobry

Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Policja o dramatycznej akcji w Sanoku: mężczyzna próbował wytrącić broń z ręki policjanta
Źródło: TVN24
Na jednym z osiedli w Sanoku policjanci zostali zmuszeni do użycia broni palnej wobec 46-letniego mężczyzny. Jeden z budynków sfinansowanych z tak zwanego programu willa plus właśnie trafił na sprzedaż. Prokurator prowadzący śledztwo dotyczące nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości zarządził zabezpieczenie majątkowe wobec posła Zbigniewa Ziobry. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 21 listopada.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Dramatyczne sceny w Sanoku

Na jednym z osiedli w dzielnicy Wójtostwo w Sanoku 46-letni mężczyzna zabił matkę, a następnie z maczetą rzucił się na interweniujących na miejscu policjantów i strażaków.

Na filmie, który nagrał jeden z okolicznych mieszkańców widać, jak napastnik idzie za cofającymi się policjantami, zamachuje się maczetą i zostaje w tym momencie śmiertelnie postrzelony.

Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

2. Nowe ustalenia w sprawie tzw. willi plus

Jeden z budynków sfinansowanych z firmowanego przez Przemysława Czarnka programu zwanego willa plus właśnie trafił na sprzedaż. Został wystawiony za kwotę ponad trzykrotnie wyższą od pierwotnej ceny zakupu. Kilka miesięcy wcześniej ministerstwo edukacji zapowiedziało, że wystąpi o zwrot przekazanej dotacji.

Prezes "Inte-gry" twierdzi, że wzrost ceny wynika z kosztów poniesionych na remont nieruchomości.

Willa plus. Pierwsza nieruchomość wystawiona na sprzedaż, cena trzykrotnie wyższa

Willa plus. Pierwsza nieruchomość wystawiona na sprzedaż, cena trzykrotnie wyższa

Zespół autorów
Mateusz MżykJustyna SucheckaPiotr Szostak
W dworku miała być edukacja, jest escape room i oferta sprzedaży. Prezes komentuje

W dworku miała być edukacja, jest escape room i oferta sprzedaży. Prezes komentuje

WARSZAWA

3. Zabezpieczony majątek Ziobry

Prokurator prowadzący śledztwo dotyczące nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości zarządził zabezpieczenie majątkowe wobec posła Zbigniewa Ziobry.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przekazał, że zabezpieczenie nastąpiło poprzez obciążenie przymusową hipoteką nieruchomości oraz zajęcie środków z rachunków bankowych podejrzanego.

Decyzja prokuratury w sprawie majątku Ziobry. Jest reakcja
Decyzja prokuratury w sprawie majątku Ziobry. Jest reakcja

4. Napaść na ambasadora Polski w Rosji

W niedzielę w Petersburgu doszło do napaści na ambasadora Polski w Rosji, Krzysztofa Krajewskiego - potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

- Zaczęło się od napaści werbalnej, ale później było ewidentne dążenie do rękoczynów - opisał w rozmowie z portalem tvn24.pl. Interweniowała ochrona ambasadora. Ambasador przekazał, że był to "kolejny wrogi akt wobec niego i pracowników placówki" dyplomatycznej.

Napaść na ambasadora Polski w Rosji. "Przechodziłem główną ulicą..."
Napaść na ambasadora Polski w Rosji. "Przechodziłem główną ulicą..."

5. Ukraina otrzymała propozycję "planu pokojowego"

Stany Zjednoczone przesłały prezydentowi Ukrainy propozycję planu pokojowego, który ma pozwolić na zakończenie wojny. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj będzie pracować z USA nad punktami planu zakończenia wojny z Rosją.

Pytana o plan pokojowy rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła, że nie chce omawiać szczegółów, lecz prezydent Trump go popiera. - To dobry plan zarówno dla Rosji, jak i dla Ukrainy i uważamy, że powinien być akceptowalny dla obu stron, i bardzo ciężko pracujemy, aby go zrealizować - podkreśliła.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

PolicjaZbigniew ZiobroPrzemysław Czarnekwilla plusRosjaWojna w UkrainieNajważniejsze informacje
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica