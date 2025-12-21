Nie żyje ikona polskiego jazzu, atak na polski konsulat, ostrzeżenie dla klientów banku

"Nie ma wielkiego światowego jazzowego nazwiska, z którym Michał Urbaniak nie był kojarzony Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Nie żyje Michał Urbaniak

W wieku 82 lat zmarł wybitny kompozytor i muzyk jazzowy Michał Urbaniak. "Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat" - napisała jego żona Dorota Urbaniak w oficjalnych mediach społecznościowych artysty.

Michał Urbaniak na wydarzeniu Memorial to Miles w trakcie Targów Kielce Jazz Festival 2024 Źródło: Piotr Polak/PAP

Był jednym z najpopularniejszych polskich muzyków jazzowych, skrzypkiem i saksofonistą. Współpracował z takimi sławami światowego jazzu, jak Quincy Jones, Billy Cobham, Stephane Grappelli, Joe Zawinul czy Herbie Hancock.

2. Areszt dla 40-latka. "Miał dokumentować wojskowe transporty"

Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec zatrzymanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 40-letniego Polaka. Jest podejrzewany o "zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu" - przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli "dowody gromadzenia przez podejrzanego materiałów dokumentujących między innymi kolejowe transporty sprzętu wojskowego".

3. Polski konsulat w Brukseli zdewastowany

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli został w nocy z czwartku na piątek oblany czerwoną farbą, a na fasadzie budynku wypisano obraźliwe i wulgarne hasła. Zniszczone zostało znajdujące się nad drzwiami wejściowymi godło Polski, a na tablicy informującej, że budynek jest siedzibą konsulatu, sprawcy napisali słowo "killers", czyli "zabójcy".

Pojawił się także napis po polsku "J***ć mur", co było prawdopodobnie nawiązaniem do ogrodzenia na granicy z Białorusią. Do sprawy odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski.

4. PKO ostrzega przed oszustwami

Największy bank w Polsce PKO BP zaapelował do klientów, by uważali na fałszywe e-maile o tematach: "Aktualizacja danych – ważna informacja" czy "Zaktualizuj swoje dane do…". W komunikacie poinformowano, że "oszuści wykorzystują 2 różne sposoby ataku". Podszywają się także pod pracowników i proszą o przesłanie pieniędzy.

5. Kraków przywitał nowego metropolitę

Kardynał Grzegorz Ryś, dotychczasowy metropolita łódzki, objął władzę nad diecezją krakowską. W Bazylice Archikatedralnej na Wawelu w sobotę odbył się ingres nowego metropolity. W trakcie uroczystości publicznie odczytano bullę papieską, czyli pismo nominacyjne podpisane przez papieża Leona XIV.

Kardynał Grzegorz Ryś na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Ryś zastąpił Marka Jędraszewskiego, który tę funkcję pełnił od 2017 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD