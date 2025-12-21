Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Nie żyje ikona polskiego jazzu, atak na polski konsulat, ostrzeżenie dla klientów banku

Michał Urbaniak
"Nie ma wielkiego światowego jazzowego nazwiska, z którym Michał Urbaniak nie był kojarzony
Źródło: TVN24
Zmarł wybitny polski jazzman Michał Urbaniak. Czerwona farba i wulgarne hasła na fasadzie polskiego konsulatu w Brukseli. Największy polski bank ostrzega przed oszustami. Kraków przywitał nowego metropolitę. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 21 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Nie żyje Michał Urbaniak

W wieku 82 lat zmarł wybitny kompozytor i muzyk jazzowy Michał Urbaniak. "Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat" - napisała jego żona Dorota Urbaniak w oficjalnych mediach społecznościowych artysty.

Michał Urbaniak na wydarzeniu Memorial to Miles w trakcie Targów Kielce Jazz Festival 2024
Michał Urbaniak na wydarzeniu Memorial to Miles w trakcie Targów Kielce Jazz Festival 2024
Źródło: Piotr Polak/PAP

Był jednym z najpopularniejszych polskich muzyków jazzowych, skrzypkiem i saksofonistą. Współpracował z takimi sławami światowego jazzu, jak Quincy Jones, Billy Cobham, Stephane Grappelli, Joe Zawinul czy Herbie Hancock.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Żył i czuł wielkimi nutami". Odszedł Michał Urbaniak

"Żył i czuł wielkimi nutami". Odszedł Michał Urbaniak

Kultura i styl
Był symbolem "naszego największego sukcesu". "Każdy chciał z nim grać"

Był symbolem "naszego największego sukcesu". "Każdy chciał z nim grać"

Kultura i styl

2. Areszt dla 40-latka. "Miał dokumentować wojskowe transporty"

Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec zatrzymanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 40-letniego Polaka. Jest podejrzewany o "zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu" - przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli "dowody gromadzenia przez podejrzanego materiałów dokumentujących między innymi kolejowe transporty sprzętu wojskowego".

"Miał dokumentować wojskowe transporty". Zatrzymany przez ABW
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Miał dokumentować wojskowe transporty". Zatrzymany przez ABW

3. Polski konsulat w Brukseli zdewastowany

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli został w nocy z czwartku na piątek oblany czerwoną farbą, a na fasadzie budynku wypisano obraźliwe i wulgarne hasła. Zniszczone zostało znajdujące się nad drzwiami wejściowymi godło Polski, a na tablicy informującej, że budynek jest siedzibą konsulatu, sprawcy napisali słowo "killers", czyli "zabójcy".

Pojawił się także napis po polsku "J***ć mur", co było prawdopodobnie nawiązaniem do ogrodzenia na granicy z Białorusią. Do sprawy odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski. 

Polski konsulat zdewastowany. Sikorski komentuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polski konsulat zdewastowany. Sikorski komentuje

Świat

4. PKO ostrzega przed oszustwami

Największy bank w Polsce PKO BP zaapelował do klientów, by uważali na fałszywe e-maile o tematach: "Aktualizacja danych – ważna informacja" czy "Zaktualizuj swoje dane do…". W komunikacie poinformowano, że "oszuści wykorzystują 2 różne sposoby ataku". Podszywają się także pod pracowników i proszą o przesłanie pieniędzy.

"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank w Polsce apeluje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank w Polsce apeluje

BIZNES

5. Kraków przywitał nowego metropolitę

Kardynał Grzegorz Ryś, dotychczasowy metropolita łódzki, objął władzę nad diecezją krakowską. W Bazylice Archikatedralnej na Wawelu w sobotę odbył się ingres nowego metropolity. W trakcie uroczystości publicznie odczytano bullę papieską, czyli pismo nominacyjne podpisane przez papieża Leona XIV.

Kardynał Grzegorz Ryś na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu
Kardynał Grzegorz Ryś na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Ryś zastąpił Marka Jędraszewskiego, który tę funkcję pełnił od 2017 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Roman Zawistowski/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Najważniejsze informacjeABWBrukselaPKO BPKardynał Grzegorz Ryś
Czytaj także:
imageTitle
Stochowi poprawił się humor. "Zrobiłem kroczek do przodu"
EUROSPORT
Budynek przy Schupstraat 9/11 - okradzione centrum handlu diamentami
"Złodzieje z Luwru musieli mieć kreta". On nie miał. Skok na diamenty planował trzy lata
Wanda Woźniak
Michał Urbaniak - Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festival 2024
Był symbolem "naszego największego sukcesu". "Każdy chciał z nim grać"
Kultura i styl
Strefa Gazy
Co dalej z rozejmem w Strefie Gazy? Witkoff o "rychłym" powołaniu Rady Pokoju
Świat
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Cyberatak na serwery rządu i dotarcie do ważnych danych. Jest podejrzany
Świat
1 godz 6 min
pc
Sidney Polak po 35 latach wyrzucony przez SMS. "Nic tego nie usprawiedliwia"
Piotr Jacoń
chmury shutterstock_2644940895
Miejscami niebo zacznie się przejaśniać
METEO
imageTitle
Znamy finalistów Scottish Open. Młody Chińczyk nadal zachwyca
EUROSPORT
imageTitle
Urodziny uczcił rekordem i przypieczętował zwycięstwo Realu
EUROSPORT
imageTitle
Cały mecz Ziółkowskiego, Milik na ławce. Szlagier Serie A dla Juventusu
EUROSPORT
imageTitle
Dwa błyskawiczne ciosy. Bayer wskoczył na podium
EUROSPORT
imageTitle
Klubowe mistrzostwo świata nie dla polskiego zespołu
EUROSPORT
mzawka mgla noc shutterstock_2437301455
Ostrzeżenia IMGW. Niebezpiecznie we wszystkich województwach
METEO
imageTitle
Krytykował kombinezon Żyły. Los szybko z niego zadrwił
EUROSPORT
imageTitle
Wywiady z polskimi skoczkami i trenerem po sobotnim konkursie w Engelbergu
EUROSPORT
imageTitle
Haaland i Manchester City idą jak burza
EUROSPORT
Michał Urbaniak
"Żył i czuł wielkimi nutami". Odszedł Michał Urbaniak
Kultura i styl
imageTitle
Spięcie przy ławce Borussii, gwiazdor nie uniknie kary. "To niedopuszczalne"
EUROSPORT
Okrągły Stół w Pałacu Prezydenckim
"Pan prezydent trochę ukradł nam święta"
Polska
Jacek Kurski
Kurski "miał zadanie od Kaczyńskiego". "I zrealizował je"
Polska
imageTitle
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Które miejsca zajmują polscy skoczkowie?
EUROSPORT
Skamieniałości Wadisuchus Kassabi z Pustyni Zachodniej w Egipcie
To odkrycie "stanowi kolejny rozdział w historii życia na Ziemi"
METEO
Marcin Kierwiński
"Rzeczy, o których będziemy czytać w książkach". Szef MSWiA o sprawie Ziobry
Polska
imageTitle
Kiedy skład na Turniej Czterech Skoczni? Mamy informację od trenera
EUROSPORT
imageTitle
Lądował na brzuchu. Bolesny upadek austriackiego talentu
EUROSPORT
imageTitle
Mają się kogo obawiać. Niespodziewany transfer w klubie Polaków
EUROSPORT
Atak nożownika w Tajpej, trzy osoby nie żyją
W centrum miasta odpalił bomby dymne i ruszył do ataku. Trzy osoby nie żyją
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą lokalnie może szczypnąć mróz
METEO
45 min
pc
"Rząd w tej kwestii kapituluje". Ostra krytyka wobec Tuska i spór o kierunek polityki unijnej
Dwie strony
imageTitle
Loteryjny konkurs dla Prevca. Tomasiak najlepszy z Polaków
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica