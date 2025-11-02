Zarzuty za kradzież w Luwrze, "cios" pod Moskwą, groźba Trumpa

Jean d'Orleans, hrabia Paryża i potomek francuskich królów, zaapelował do złodziei z Luwru o zwrot biżuterii Źródło: Reuters

1. Zarzuty w sprawie kradzieży w Luwrze

Francuska prokuratura postawiła dwóm osobom wstępne zarzuty w sprawie kradzieży eksponatów z Luwru. To 38-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna. Decyzją sądu oboje pozostaną w tymczasowym areszcie.

Adwokat kobiety powiedział reporterom, że jego klientka jest zdruzgotana i z całą mocą zaprzecza oskarżeniom. Cennych klejnotów - mimo zatrzymania w sprawie kilku osób - wciąż nie odnaleziono.

2. Ukraina wymierzyła "cios" pod Moskwą

Jak poinformował wywiad wojskowy Ukrainy, siły specjalne z sukcesem przeprowadziły atak na rosyjski rurociąg paliwowy Kolcewoj pod Moskwą. Miał on między innymi "zaopatrywać rosyjską armię okupacyjną w paliwa niezbędne do prowadzenia zbrodniczej wojny przeciwko narodowi ukraińskiemu".

Oceniono, że przeprowadzona na terytorium Rosji akcja jest poważnym ciosem dla jej możliwości wojennych oraz dla gospodarki, szczególnie w regionie moskiewskim.

3. Dzień wspominania tych, którzy odeszli

Co roku 1 i 2, w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki, wspominamy zmarłych. Zarówno tych, którzy odeszli niedawno, jak i tych, których nie ma z nami już dłuższy czas, jednak na zawsze pozostaną w naszym sercu.

W tym szczególnym czasie przypomnieliśmy między innymi o naszych koleżankach i kolegach, którzy przez lata współtworzyli TVN24.

4. Zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie

W sobotę od godziny 22.00 w Warszawie zaczął obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ. Dotyczy on sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych i trwa do 6 rano.

Jest to pokłosie decyzji, która zapadła podczas sesji rady miasta 16 października.

5. Trump grozi interwencją

Prezydent USA Donald Trump we wpisie w mediach społecznościowych zarzucił rządowi Nigerii "przyzwalanie na zabijanie chrześcijan" i zapowiedział, że w przypadku braku reakcji kraj zostanie natychmiast odcięty od amerykańskiej pomocy.

Nakazał jednocześnie Departamentowi Wojny, aby "przygotował się do możliwych działań" i oświadczył, że USA "mogą wkroczyć do tego teraz zhańbionego kraju 'na ostro' (w oryginale "guns-a-blazing")".

