WARTO WIEDZIEĆ

Zarzuty za kradzież w Luwrze, "cios" pod Moskwą, groźba Trumpa

Galerie d'Apollon w Luwrze
Jean d'Orleans, hrabia Paryża i potomek francuskich królów, zaapelował do złodziei z Luwru o zwrot biżuterii
Źródło: Reuters
Prokuratura postawiła dwóm osobom wstępne zarzuty w sprawie kradzieży historycznych klejnotów z Luwru. Ukraińskie siły specjalne uderzyły w strategiczny rurociąg paliwowy pod Moskwą. W życie wszedł zakaz sprzedaży alkoholu w dwóch warszawskich dzielnicach. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 2 listopada.

1. Zarzuty w sprawie kradzieży w Luwrze

Francuska prokuratura postawiła dwóm osobom wstępne zarzuty w sprawie kradzieży eksponatów z Luwru. To 38-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna. Decyzją sądu oboje pozostaną w tymczasowym areszcie.

Adwokat kobiety powiedział reporterom, że jego klientka jest zdruzgotana i z całą mocą zaprzecza oskarżeniom. Cennych klejnotów - mimo zatrzymania w sprawie kilku osób - wciąż nie odnaleziono.

38-latka z zarzutami po kradzieży w Luwrze. "Jest zdruzgotana"
38-latka z zarzutami po kradzieży w Luwrze. "Jest zdruzgotana"

Świat

2. Ukraina wymierzyła "cios" pod Moskwą

Jak poinformował wywiad wojskowy Ukrainy, siły specjalne z sukcesem przeprowadziły atak na rosyjski rurociąg paliwowy Kolcewoj pod Moskwą. Miał on między innymi "zaopatrywać rosyjską armię okupacyjną w paliwa niezbędne do prowadzenia zbrodniczej wojny przeciwko narodowi ukraińskiemu".

Oceniono, że przeprowadzona na terytorium Rosji akcja jest poważnym ciosem dla jej możliwości wojennych oraz dla gospodarki, szczególnie w regionie moskiewskim.

"Cios" w armię Putina pod Moskwą
"Cios" w armię Putina pod Moskwą

3. Dzień wspominania tych, którzy odeszli

Co roku 1 i 2, w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki, wspominamy zmarłych. Zarówno tych, którzy odeszli niedawno, jak i tych, których nie ma z nami już dłuższy czas, jednak na zawsze pozostaną w naszym sercu.

W tym szczególnym czasie przypomnieliśmy między innymi o naszych koleżankach i kolegach, którzy przez lata współtworzyli TVN24.

Wspominamy tych, którzy odeszli
Bez nich TVN24 nie byłaby taka sama
Kultura i styl
Znani Polacy, którzy odeszli w 2025 roku
Polacy pożegnali ich w ostatnich miesiącach
Odeszli w minionym roku
Aktorzy, muzycy, ikony. Znał ich cały świat
Kultura i styl

4. Zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie

W sobotę od godziny 22.00 w Warszawie zaczął obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ. Dotyczy on sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych i trwa do 6 rano.

Jest to pokłosie decyzji, która zapadła podczas sesji rady miasta 16 października.

W tych dzielnicach już nie kupisz alkoholu w nocy
W tych dzielnicach już nie kupisz alkoholu w nocy

WARSZAWA

5. Trump grozi interwencją

Prezydent USA Donald Trump we wpisie w mediach społecznościowych zarzucił rządowi Nigerii "przyzwalanie na zabijanie chrześcijan" i zapowiedział, że w przypadku braku reakcji kraj zostanie natychmiast odcięty od amerykańskiej pomocy.

Nakazał jednocześnie Departamentowi Wojny, aby "przygotował się do możliwych działań" i oświadczył, że USA "mogą wkroczyć do tego teraz zhańbionego kraju 'na ostro' (w oryginale "guns-a-blazing")".

pc

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Najważniejsze informacjeFrancjaLuwrAlkoholDonald TrumpUSANigeria
