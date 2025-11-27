Logo strona główna
Polska

Katastrofalny pożar, problemy polskiego samolotu, odejście arcybiskupa

Abp Marek Jędraszewski
Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Ludzie uwięzieni w środku, są ofiary
W Hongkongu doszło do strasznego w skutkach pożaru wieżowców. Samolot linii LOT miał problemy na lotnisku w Wilnie. Arcybiskup Marek Jędraszewski odchodzi na emeryturę. W pobliżu Białego Domu oddano strzały w kierunku żołnierzy Gwardii Narodowej. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 27 listopada.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Pożar wieżowców

Władze Hongkongu donoszą o co najmniej 44 osobach, które poniosły śmierć w pożarze kompleksu mieszkalnego. Poprzedni bilans mówił o co najmniej 36 ofiarach śmiertelnych. Rannych jest co najmniej 29 osób, a zaginionych niemal 300.

Ogień, który wybuchł w środę, wciąż nie został w pełni ugaszony. Policja zatrzymała trzy osoby w związku z podejrzeniem o nieumyślne spowodowanie śmierci. W sumie ogień objął aż siedem z ośmiu wieżowców.

Skutki pożaru w Hongkongu
Skutki pożaru w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/PAP/EPA

2. Samolot LOT-u ześlizgnął się z pasa startowego

W środę po południu na lotnisku w Wilnie samolot linii LOT, który przyleciał z Warszawy, ześlizgnął się z pasa startowego w czasie kołowania w kierunku płyty postojowej.

Samolot Embraer przyleciał do Wilna z warszawskiego Lotniska Chopina. Jak podał rzecznik PLL LOT, na pokładzie znajdowało się 63 pasażerów - wszyscy bezpiecznie opuścili samolot.

Samolot LOT ześlizgnął się z pasa. Jest nagranie
Samolot LOT ześlizgnął się z pasa. Jest nagranie

Świat

3. Kraków ma nowego metropolitę

Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że arcybiskup Marek Jędraszewski przechodzi na emeryturę. - Planuję pozostać w Krakowie, służąc temu Kościołowi - powiedział hierarcha.

W komunikacie przekazano, że papież Leon XIV mianował nowym metropolitą krakowskim dotychczasowego metropolitę łódzkiego kardynała Grzegorza Rysia.

Arcybiskup Marek Jędraszewski odchodzi. Wiadomo, kto go zastąpił
Arcybiskup Marek Jędraszewski odchodzi. Wiadomo, kto go zastąpił

4. Spory w PiS

W ostatnim czasie media donoszą o coraz większej liczbie wewnętrznych konfliktów w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z najgłośniejszych spraw jest decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego o pomięciu Mateusza Morawieckiego w składzie zespołu programowego ugrupowania.

O burzy, jaką w PiS wywołała ta decyzja i tym, jak zareagował na nią sam Morawiecki rozmawiali w najnowszym odcinku "Podcastu politycznego" w TVN24+ jego autorzy Arleta Zalewska i Konrad Piasecki. Dowiecie się w nim między innymi o tym, dlaczego "szantaż" byłego premiera odniósł sukces.

Maślarze kontra frakcja Morawieckiego. Prezes interweniował? "Szef to zatwierdził"
Maślarze kontra frakcja Morawieckiego. Prezes interweniował? "Szef to zatwierdził"

5. Strzelanina w pobliżu Białego Domu

Niedaleko rezydencji prezydenta USA Donalda Trumpa w Waszyngtonie oddano strzały do dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy są obecnie w stanie krytycznym. Podejrzany sprawca został zatrzymany, a minister bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem przekazała szczegóły dotyczące napastnika.

W czasie zdarzenia Trump nie przebywał w Waszyngtonie - pojechał na Florydę, by spędzić tam zbliżające się Święto Dziękczynienia.

Strzały w okolicach Białego Domu. Najnowsze informacje
Strzały w okolicach Białego Domu. Najnowsze informacje

Autorka/Autor: asty, kgr/adso

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Art Service/PAP

