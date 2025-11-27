Katastrofalny pożar, problemy polskiego samolotu, odejście arcybiskupa

Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Ludzie uwięzieni w środku, są ofiary

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Pożar wieżowców

Władze Hongkongu donoszą o co najmniej 44 osobach, które poniosły śmierć w pożarze kompleksu mieszkalnego. Poprzedni bilans mówił o co najmniej 36 ofiarach śmiertelnych. Rannych jest co najmniej 29 osób, a zaginionych niemal 300.

Ogień, który wybuchł w środę, wciąż nie został w pełni ugaszony. Policja zatrzymała trzy osoby w związku z podejrzeniem o nieumyślne spowodowanie śmierci. W sumie ogień objął aż siedem z ośmiu wieżowców.

Skutki pożaru w Hongkongu Źródło: LEUNG MAN HEI/PAP/EPA

2. Samolot LOT-u ześlizgnął się z pasa startowego

W środę po południu na lotnisku w Wilnie samolot linii LOT, który przyleciał z Warszawy, ześlizgnął się z pasa startowego w czasie kołowania w kierunku płyty postojowej.

Samolot Embraer przyleciał do Wilna z warszawskiego Lotniska Chopina. Jak podał rzecznik PLL LOT, na pokładzie znajdowało się 63 pasażerów - wszyscy bezpiecznie opuścili samolot.

3. Kraków ma nowego metropolitę

Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że arcybiskup Marek Jędraszewski przechodzi na emeryturę. - Planuję pozostać w Krakowie, służąc temu Kościołowi - powiedział hierarcha.

W komunikacie przekazano, że papież Leon XIV mianował nowym metropolitą krakowskim dotychczasowego metropolitę łódzkiego kardynała Grzegorza Rysia.

4. Spory w PiS

W ostatnim czasie media donoszą o coraz większej liczbie wewnętrznych konfliktów w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z najgłośniejszych spraw jest decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego o pomięciu Mateusza Morawieckiego w składzie zespołu programowego ugrupowania.

O burzy, jaką w PiS wywołała ta decyzja i tym, jak zareagował na nią sam Morawiecki rozmawiali w najnowszym odcinku "Podcastu politycznego" w TVN24+ jego autorzy Arleta Zalewska i Konrad Piasecki. Dowiecie się w nim między innymi o tym, dlaczego "szantaż" byłego premiera odniósł sukces.

5. Strzelanina w pobliżu Białego Domu

Niedaleko rezydencji prezydenta USA Donalda Trumpa w Waszyngtonie oddano strzały do dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy są obecnie w stanie krytycznym. Podejrzany sprawca został zatrzymany, a minister bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem przekazała szczegóły dotyczące napastnika.

W czasie zdarzenia Trump nie przebywał w Waszyngtonie - pojechał na Florydę, by spędzić tam zbliżające się Święto Dziękczynienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Strzały w okolicach Białego Domu. Najnowsze informacje