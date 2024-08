WHO ogłosiła mpox (małpią ospę) globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Były europoseł PiS Ryszard Czarnecki usłyszał zarzut w związku z tak zwaną sprawą "kilometrówek". Z kolei w rozgrywanym w Warszawie meczu Real Madryt wygrywał Superpuchar Europy z Atalantą Bergamo. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 15 sierpnia.

1. Święto Wojska Polskiego

Rano prezydent Andrzej Duda złoży wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze, a o godz. 10 weźmie udział, wraz małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, we mszy św. za ojczyznę i polskich żołnierzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza żołnierze jak co roku oddadzą hołd bohaterom podczas uroczystej odprawy wart. W uroczystości wezmą udział m.in. prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu Szymon Hołownia i Małgorzata Kidawa-Błońska , a także szef MON.

2. Prezydent wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe

Jak mówił, przyjęcie nominacji generalskiej "to nie tylko prestiż i podsumowanie dotychczasowej służby, ale przede wszystkim to zobowiązanie na przyszłość, do służby jeszcze bardziej wytężonej i bardziej odpowiedzialnej".