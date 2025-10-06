Szef MSZ o zatrzymanych Polakach, turyści uwięzieni na Mount Everest, laureatka Nagrody Literackiej "Nike"

Sikorski: zatrzymani przez Izrael Polacy powinni w najbliższych dniach wrócić na łono ojczyzny Źródło: TVN24

1. Szef MSZ o Polakach zatrzymanych przez Izrael

Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał w niedzielę nową informację w sprawie zatrzymanych przez Izrael Polaków, członków flotylli, która wiozła pomoc humanitarną do Gazy. Konsul RP w Izraelu widział się z zatrzymanymi. "Konsul RP właśnie zakończył widzenie z naszymi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu" - powiadomił Radosław Sikorski na X. Jak dodał, mimo, że zatrzymani Polacy odmówili dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach "wrócić na łono ojczyzny".

Jednocześnie minister zaapelował o "przestrzeganie przestróg" MSZ przed podróżowaniem w niebezpieczne rejony.

2. Donald Trump o "całkowitym unicestwieniu" Hamasu

Dziennikarz CNN Jake Tapper przeprowadził z Trumpem w sobotę rozmowę drogą SMS-ową. Zapytał, co może się stać, jeśli Hamas będzie upierał się przy pozostaniu u władzy w Strefie Gazy. Prezydent USA odpowiedział: "całkowite unicestwienie!". Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio stwierdził z kolei, że wojna między Izraelem a Hamasem jeszcze się nie skończyła.

3. Turyści uwięzieni na Mount Everest

Jak przekazała agencja informacyjna Reuters, powołując się na chińskie media, w rejonie Mount Everestu po tybetańskiej stronie szczytu prawie tysiąc turystów zostało uwięzionych w niedzielę po zamieci śnieżnej. W akcji ratunkowej, oprócz ekip ratowniczych, bierze udział miejscowa ludność.

4. Eliza Kącka laureatką Nagrody Literackiej "Nike"

Eliza Kącka, autorka książki "Wczoraj byłaś zła na zielono", została w niedzielę laureatką tegorocznej Nagrody Literackiej "Nike". Jurorzy i głosujący w plebiscycie czytelnicy byli tym razem zgodni.

5. Dzieci zmarły po zażyciu syropu na kaszel

Trzy stany w Indiach zakazały sprzedaży syropu na kaszel po śmierci co najmniej dziewięciorga dzieci, którym go przepisano. Ministerstwo zdrowia przekazało, że znajdowała się w nim substancja, która może prowadzić do śmierci nawet w niewielkiej dawce.

