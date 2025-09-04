Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Nawrocki u Trumpa, stopy procentowe w dół, będzie nowa partia

Karol Nawrocki w Waszyngtonie
Karol Nawrocki opuścił Biały Dom
Źródło: TVN24
Donald Trump i Karol Nawrocki spotkali się w Białym Domu. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych. Jeszcze tej jesieni szyld Platformy Obywatelskiej zniknie z polskiej sceny politycznej. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 4 września.

1. Karol Nawrocki w Białym Domu

Donald Trump i Karol Nawrocki spotkali się w Białym Domu w Waszyngtonie. Prezydenci w Gabinecie Owalnym wymienili uprzejmości i odpowiadali na pytania dziennikarzy. Trump o Nawrockim mówił, że jest "człowiekiem ogromnego sukcesu" i przypomniał, że udzielił mu wsparcia w trakcie wyborów w Polsce.

- Ja nie popieram byle kogo, a jego poparłem, byłem z tego bardzo dumny z tego, jak sobie poradził - stwierdził prezydent USA. Poprosił też Nawrockiego o pozdrowienie papieża Leona XIV w trakcie jego wizyty w Watykanie.

Karol Nawrocki w Waszyngtonie
Karol Nawrocki w Waszyngtonie
Źródło: SHAWN THEW/PAP/EPA

Spotkanie zapoczątkował przelot myśliwców F-16 oraz F-35, który miał na celu uhonorowanie zmarłego w wypadku w Radomiu pilota F-16 majora Macieja Krakowiana.

2. Stopy procentowe w dół

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych - o 0,25 punktu procentowego. Oznacza to, że stopa referencyjna wynosi 4,75 procent.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 września. RPP obniżyła wcześniej stopy w maju tego roku - wszystkie o 50 pb., a następnie w lipcu o 25 pb.

3. Szyld PO zniknie z polskiej sceny politycznej

Jeszcze tej jesieni szyld Platformy Obywatelskiej zniknie z polskiej sceny politycznej. Partia połączy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska - ujawniliśmy w "Podcaście Politycznym" w TVN24+.

Ma się to wydarzyć pod koniec października lub w połowie listopada. Wiadomo, kto będzie wiceprzewodniczącymi nowej partii.

OGLĄDAJ: Koniec Platformy Obywatelskiej? "Tej jesieni ten sztandar zniknie"
Donald Tusk na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Gliwicach

Koniec Platformy Obywatelskiej? "Tej jesieni ten sztandar zniknie"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

4. Zarzuty dla kierowcy

37-letni Rafał H. kierowca mercedesa, który na początku wakacji narażał bezpieczeństwo użytkowników A4, usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i ma zakaz prowadzenia pojazdów.

Chociaż do serii niebezpiecznych incydentów dochodziło na początku czerwca, to przez kilka kolejnych tygodni nie można było przeprowadzić czynności z kierowcą mercedesa. Wcześniej mężczyzna przebywał w szpitalu i lekarze twierdzili, że nie może on zostać przesłuchany. Zmieniło się to pod koniec sierpnia.

5. Świątek żegna się z US Open

Półfinał US Open 2025 nie dla Polki. Iga Świątek przegrała 4:6, 3:6 z Amerykanką Amandą Anisimovą i podobnie jak przed rokiem zakończyła grę w turnieju w ćwierćfinale.

Reprezentantka gospodarzy o sobotni finał imprezy zmierzy się z Japonką Naomi Osaką.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: SHAWN THEW/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiDonald TrumpPlatforma ObywatelskaStopy procentoweIga ŚwiątekNajważniejsze informacje
Czytaj także:
imageTitle
Przełomowy moment meczu? Rywalka przepraszała Świątek
EUROSPORT
imageTitle
Półfinał US Open nie dla Świątek. Udany rewanż Amerykanki
EUROSPORT
Haley Robson
Ofiary Epsteina zabrały głos przed Kapitolem
Anna Czerwińska
ZAP-X
Nowa jakość w onkologii. ZAP-X to precyzja
Marek Nowicki
Donald Tusk
Koalicja kontratakuje. Trzy priorytety każdego resortu
Arleta Zalewska
Karol Nawrocki
Pytanie o potępienie Putina. Nawrocki: dyskusja poszła w nieco innym kierunku
Polska
FRANCJA UKRAINA
Macron: Europejczycy są gotowi
Świat
imageTitle
To na nich musiała czekać Świątek. Było warto, kapitalny mecz
EUROSPORT
pap_20250220_1S7
Limit płynów zniesiony. Pasażerowie chwalą decyzję
BIZNES
imageTitle
Szef światowego boksu zareagował na decyzję Khelif
EUROSPORT
Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON o deklaracji Trumpa: wspólna strategia przynosi efekty
Polska
epa12350146
Wypadek popularnej wśród turystów kolejki. Coraz więcej ofiar
Świat
Huragany Lorena (prawy górny róg) i Kiko (z lewej)
Lorena nabiera siły. Zagraża wybrzeżom Meksyku
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki: dostałem zaproszenie od Donalda Trumpa na szczyt G20
BIZNES
imageTitle
Przed turniejem różowo nie było. "Wielu wątpiło i ja to rozumiem"
EUROSPORT
Prezydenci USA i Polski
"Zdradzę państwu...". O tym prezydenci rozmawiali za zamkniętymi drzwiami
Świat
Kierująca motocyklem zderzyła się z dzikiem
Jechała motocyklem, zderzyła się z dzikiem
WARSZAWA
Władimir Putin
Kowal: Putin przestrzeli jak zwykle. Stany Zjednoczone to widzą
Świat
Karol Nawrocki
Nawrocki: zaprosiłem Donalda Trumpa do Polski
RELACJA
Mgły
Mgły spowiją w nocy część kraju
METEO
imageTitle
Urban przed Holandią: to oni mają dużo do stracenia
EUROSPORT
Plac Świętego Piotra
Nawrocki we Włoszech też bez przedstawiciela MSZ. "Nie było woli"
Polska
Donald Trump z Karolem Nawrockim i plakatem przedstawiającym zdjęcie z czasów kampanii prezydenckiej w Polsce
Prezent Trumpa dla Nawrockiego. "You will win"
Polska
Eksport drobiu z krajów Mercosur zagrozi polskiemu drobiarstwu
Branża przeciwna unijnej umowie. Ministerstwo: to nie koniec batalii
BIZNES
Mgły
Żółte alarmy na wschodzie kraju. Tu należy zachować ostrożność
METEO
Do incydentu doszło podczas kieleckich targów
Incydent podczas targów zbrojeniowych. Jedno ze stoisk oblane czerwonym płynem
Kielce
Patrol Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
Trump: wstyd mi to mówić przy prezydencie Polski
Świat
Donald Trump i Władimir Putin
"Będę wiedział dokładnie, co zrobię". Trump o Putinie
Świat
A23a, czyli największa góra lodowa świata na zdjęciu satelitarnym z 4 marca 2025 roku u wybrzeży Georgii Południowej
Przetrwała czterdzieści lat. Ma zniknąć w ciągu tygodni
METEO
imageTitle
Demonstracyjny gest kolarza po nietypowym finale Vuelty
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica