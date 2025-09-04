Nawrocki u Trumpa, stopy procentowe w dół, będzie nowa partia

Karol Nawrocki opuścił Biały Dom Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Karol Nawrocki w Białym Domu

Donald Trump i Karol Nawrocki spotkali się w Białym Domu w Waszyngtonie. Prezydenci w Gabinecie Owalnym wymienili uprzejmości i odpowiadali na pytania dziennikarzy. Trump o Nawrockim mówił, że jest "człowiekiem ogromnego sukcesu" i przypomniał, że udzielił mu wsparcia w trakcie wyborów w Polsce.

- Ja nie popieram byle kogo, a jego poparłem, byłem z tego bardzo dumny z tego, jak sobie poradził - stwierdził prezydent USA. Poprosił też Nawrockiego o pozdrowienie papieża Leona XIV w trakcie jego wizyty w Watykanie.

Karol Nawrocki w Waszyngtonie Źródło: SHAWN THEW/PAP/EPA

Spotkanie zapoczątkował przelot myśliwców F-16 oraz F-35, który miał na celu uhonorowanie zmarłego w wypadku w Radomiu pilota F-16 majora Macieja Krakowiana.

2. Stopy procentowe w dół

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych - o 0,25 punktu procentowego. Oznacza to, że stopa referencyjna wynosi 4,75 procent.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 września. RPP obniżyła wcześniej stopy w maju tego roku - wszystkie o 50 pb., a następnie w lipcu o 25 pb.

3. Szyld PO zniknie z polskiej sceny politycznej

Jeszcze tej jesieni szyld Platformy Obywatelskiej zniknie z polskiej sceny politycznej. Partia połączy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska - ujawniliśmy w "Podcaście Politycznym" w TVN24+.

Ma się to wydarzyć pod koniec października lub w połowie listopada. Wiadomo, kto będzie wiceprzewodniczącymi nowej partii.

OGLĄDAJ: Koniec Platformy Obywatelskiej? "Tej jesieni ten sztandar zniknie" Zobacz cały materiał

4. Zarzuty dla kierowcy

37-letni Rafał H. kierowca mercedesa, który na początku wakacji narażał bezpieczeństwo użytkowników A4, usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i ma zakaz prowadzenia pojazdów.

Chociaż do serii niebezpiecznych incydentów dochodziło na początku czerwca, to przez kilka kolejnych tygodni nie można było przeprowadzić czynności z kierowcą mercedesa. Wcześniej mężczyzna przebywał w szpitalu i lekarze twierdzili, że nie może on zostać przesłuchany. Zmieniło się to pod koniec sierpnia.

5. Świątek żegna się z US Open

Półfinał US Open 2025 nie dla Polki. Iga Świątek przegrała 4:6, 3:6 z Amerykanką Amandą Anisimovą i podobnie jak przed rokiem zakończyła grę w turnieju w ćwierćfinale.

Reprezentantka gospodarzy o sobotni finał imprezy zmierzy się z Japonką Naomi Osaką.

OGLĄDAJ: TVN24 HD