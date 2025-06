"Mocno utrudnione" poszukiwania podejrzanego w gminie Limanowa

Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Trwa obława na Tadeusza Dudę

W Starej Wsi koło Limanowej od piątku trwają poszukiwania 57-letniego Tadeusza Dudy podejrzewanego o zastrzelenie 26-letniej córki i 31-letniego zięcia oraz próbę zabójstwa teściowej. Kobieta jest w stanie ciężkim, ale stabilnym.

Utrzymane są punkty blokadowe na Limanowszczyźnie. Do poszukiwania mężczyzny wykorzystywany jest także śmigłowiec Black Hawk oraz drony termowizyjne, choć ze względu na gęstość zalesienia na niektórych obszarach nie można użyć termowizji.

Akcja poszukiwania 57-latka podejrzewanego o podwójne zabójstwo Źródło: PAP/Grzegorz Momot

2. Wojsko włącza się w obławę

Na wniosek wojewody małopolskiego BSP Bayraktar będzie pomagać w poszukiwaniu podejrzanego o dokonanie zabójstw koło Limanowej - przekazał w niedzielę szef resortu obrony Władysław Kosiniak Kamysz. Dodał, że w gotowości do wsparcia są także drony FlyEye.

3. Fala upałów dotrze do Polski

Kolejny strumień gorącego powietrza płynącego z Afryki do Europy tym razem nie ominie naszego kraju. Po umiarkowanej temperaturze na początku tygodnia - w poniedziałek ma być do 26 stopni - później z dnia na dzień będzie coraz goręcej i w czwartek, gdy nastąpi kulminacja tej fali upałów, temperatura wzrośnie aż do 37 stopni, a najgoręcej będzie w południowej i zachodniej Polsce.

4. Nagranie od Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Sławosz Uznański-Wiśniewski podzielił się w mediach społecznościowych wyjątkowym nagraniem, na którym widać Ziemię z kosmosu. "Mój pierwszy widok na nią i na Was. Dobrego wieczoru" - napisał.

Jak zauważył w mediach społecznościowych popularyzator astronomii Karol Wójcicki, słyszalne dźwięki i widok z okna sugerują, że nagranie zostało wykonane najprawdopodobniej z pokładu kapsuły Dragon, czyli jeszcze przed dotarciem na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS).

5. Wybory prezesa PZPN

Poniedziałkowe wybory na prezesa PZPN są nimi tylko z nazwy. Kulesza jest bowiem jedynym kandydatem. Opozycji nie udało znaleźć nikogo, kto mógłby stawić czoła obecnemu prezesowi.

Cezary Kulesza Źródło: Getty Images

Choć sprawa sprawa reelekcji Kuleszy wydaje się przesądzona, formalności musi stać się zadość. Kulesza musi uzyskać 50 procent głosów poparcia plus jeden, czyli dokładnie 60 (prezesa wybierze 118 delegatów).