Rekord ciepła, nowy klub Lewandowskiego i katastrofa samolotu
1. Nowy rekord ciepła w Polsce
- W niedzielę w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza, co stanowi nowy rekord ciepła w historii pomiarów - przekazała rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
Drugą najwyższą temperaturę tego dnia, 40,3 stopnia Celsjusza, zarejestrowano w Toruniu. IMGW wciąż oczekuje na ostateczne potwierdzenie danych.
Dotychczasowy rekord ciepła na obszarze dzisiejszej Polski pochodził z 29 lipca 1921 roku, gdy w Prószkowie pod Opolem termometry wskazały 40,2 stopnia. W XXI wieku najwyższą dotąd temperaturą było 39,5 stopnia Celsjusza, zanotowane w lipcu 1994 roku również w Słubicach.
2. Burze nad zachodnią Polską
Po rekordowo upalnej niedzieli nad kraj nadciągnęły gwałtowne burze. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne, a w części regionów obowiązywał alert RCB.
W niedzielne popołudnie silne wyładowania atmosferyczne przeszły przez Strzelce Krajeńskie w województwie lubuskim, powodując znaczne zniszczenia. Największe szkody odnotowano w południowej części miasta oraz na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych "Piastowski".
Meteorolodzy zapowiadają, że niebezpieczne zjawiska mogą występować także w poniedziałek po południu. Lokalnie prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu do 20-40 litrów na metr kwadratowy, gradem oraz silnym wiatrem o prędkości do 70-90 km/h.
3. Robert Lewandowski coraz bliżej Chicago Fire
- Wszystko wskazuje jednak na to, że Robert zostanie piłkarzem Chicago Fire. To kwestia najbliższych dni - przekazało Eurosportowi źródło bliskie piłkarzowi.
Polski napastnik 16 maja ogłosił, że po zakończeniu sezonu odejdzie z Barcelony. Jego kontrakt z katalońskim klubem wygasa 30 czerwca. Lewandowski występował w barwach Barcelony od 2022 roku.
4. Eksplozja w Kopydłowie Nowym
W niedzielę Kopydłowie Nowym w powiecie konińskim doszło do wybuchu w budynku. W wyniku eksplozji runęły ściany obiektu.
Strażacy spod gruzów wydobyli kobietę, którą przewieziono do szpitala. Trafił tam również poparzony 54-letni mężczyzna.
5. Katastrofa samolotu we Francji
W miejscowości Tomblaine koło Nancy, na północnym wschodzie Francji, doszło do katastrofy samolotu, w której zginęło 11 osób.
Wśród ofiar znaleźli się pilot, pięciu instruktorów oraz pięcioro uczestników planujących skoki spadochronowe. Nikt nie przeżył.