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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Rekord ciepła, nowy klub Lewandowskiego i katastrofa samolotu

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Robert Lewandowski
W Polsce żar leje się z nieba
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Alberto Estevez
W Polsce padł nowy rekord ciepła, a na zachód kraju napłynęły silne burze, powodując poważne zniszczenia. Na początku tygodnia Robert Lewandowski ma podpisać kontrakt z Chicago Fire. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek, 29 czerwca.

1. Nowy rekord ciepła w Polsce

- W niedzielę w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza, co stanowi nowy rekord ciepła w historii pomiarów - przekazała rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.

Drugą najwyższą temperaturę tego dnia, 40,3 stopnia Celsjusza, zarejestrowano w Toruniu. IMGW wciąż oczekuje na ostateczne potwierdzenie danych.

Dotychczasowy rekord ciepła na obszarze dzisiejszej Polski pochodził z 29 lipca 1921 roku, gdy w Prószkowie pod Opolem termometry wskazały 40,2 stopnia. W XXI wieku najwyższą dotąd temperaturą było 39,5 stopnia Celsjusza, zanotowane w lipcu 1994 roku również w Słubicach.

2. Burze nad zachodnią Polską

Po rekordowo upalnej niedzieli nad kraj nadciągnęły gwałtowne burze. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne, a w części regionów obowiązywał alert RCB.

Skutki niedzielnych burz w Strzelcach Krajeńskich
Skutki niedzielnych burz w Strzelcach Krajeńskich
Źródło zdjęcia: strzelce24.pl

W niedzielne popołudnie silne wyładowania atmosferyczne przeszły przez Strzelce Krajeńskie w województwie lubuskim, powodując znaczne zniszczenia. Największe szkody odnotowano w południowej części miasta oraz na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych "Piastowski".

Meteorolodzy zapowiadają, że niebezpieczne zjawiska mogą występować także w poniedziałek po południu. Lokalnie prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu do 20-40 litrów na metr kwadratowy, gradem oraz silnym wiatrem o prędkości do 70-90 km/h.

3. Robert Lewandowski coraz bliżej Chicago Fire

- Wszystko wskazuje jednak na to, że Robert zostanie piłkarzem Chicago Fire. To kwestia najbliższych dni - przekazało Eurosportowi źródło bliskie piłkarzowi.

Polski napastnik 16 maja ogłosił, że po zakończeniu sezonu odejdzie z Barcelony. Jego kontrakt z katalońskim klubem wygasa 30 czerwca. Lewandowski występował w barwach Barcelony od 2022 roku.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Alberto Estevez

4. Eksplozja w Kopydłowie Nowym

W niedzielę Kopydłowie Nowym w powiecie konińskim doszło do wybuchu w budynku. W wyniku eksplozji runęły ściany obiektu.

Strażacy spod gruzów wydobyli kobietę, którą przewieziono do szpitala. Trafił tam również poparzony 54-letni mężczyzna.

Budynek zawalił się w wyniku eksplozji
Budynek zawalił się w wyniku eksplozji
Źródło zdjęcia: KM PSP Konin

5. Katastrofa samolotu we Francji

W miejscowości Tomblaine koło Nancy, na północnym wschodzie Francji, doszło do katastrofy samolotu, w której zginęło 11 osób.

Wśród ofiar znaleźli się pilot, pięciu instruktorów oraz pięcioro uczestników planujących skoki spadochronowe. Nikt nie przeżył.

Tomblaine rozbity samolot
Tomblaine rozbity samolot
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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
burzeUpałRobert LewandowskiFrancja
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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