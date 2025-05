"Negatywna rekomendacja" dla Nawrockiego, NIK ujawnia, Sebastian M. z zarzutem

Negatywna opinia agenta ABW i decyzja o udzieleniu Karolowi Nawrockiemu poświadczenia bezpieczeństwa Źródło: Michał Tracz/Fakty TVN

1. "Negatywna rekomendacja" dla Nawrockiego

ABW w toku poszerzonego postępowania sprawdzającego Karola Nawrockiego w 2021 roku zgromadziła materiały dotyczące zakupu mieszkania od Jerzego Ż. - podał rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

Ówczesny szef agencji, obecnie doradca prezydenta Andrzeja Dudy, wydał mu poświadczenia bezpieczeństwa mimo "negatywnej rekomendacji" ze strony funkcjonariusza prowadzącego analizę akt. Były szef agencji Krzysztof Wacławek wydał oświadczenie, jednak nie odniósł się do sprawy.

Karol Nawrocki Źródło: Darek Delmanowicz/PAP/EPA

2. Sebastian M. z zarzutem

Sebastian M., podejrzany o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie przedstawiono mu zarzut.

Po południu sąd w Piotrkowie Trybunalskim zdecydował, że M. pozostanie w areszcie.

3. NIK ujawnia niegospodarność i defraudację środków

Kontrola wykazała rażącą niegospodarność, poświadczanie nieprawdy w dokumentach i defraudację środków publicznych - poinformował wiceszef Najwyższej Izby Kontroli Michał Jędrzejczyk, informując o nieprawidłowościach za rządów PiS związanych z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości.

W wyniku stwierdzonych w trakcie tej kontroli nieprawidłowości, NIK sformułowała ponad 90 wniosków pokontrolnych. W 21 przypadkach izba zażądała zwrotu środków publicznych wydatkowanych niezgodnie z prawem lub umową, w łącznej kwocie, którą na tym etapie kontroli oszacowano na ponad 65 milionów złotych.

4. Wybiorą generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego CPK

W ciągu najbliższych godzin rozpocznie się postępowanie na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego lotniska CPK - poinformował przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Premier wskazał, że z jego punktu widzenia ważniejsze jest to, że "przyjęliśmy szczególny sposób postępowania, coś, co obowiązuje od niedawna". - Sposób postępowania, który umożliwi preferowanie, i mówimy to bez żadnego udawania, że jest inaczej, ukrywania tego, preferowanie polskich firm – powiedział premier Tusk.

5. Kolejna nieudana próba Starshipa

Statek kosmiczny Starship firmy SpaceX Elona Muska odbył we wtorek dziewiąty lot testowy, po raz trzeci z rzędu ulegając eksplozji w powietrzu.

Rakieta poleciała dalej, niż podczas poprzednich prób, lecz nie wykonała szeregu innych punktów misji.

