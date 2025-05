Marsze kandydatów w Warszawie Źródło: TVN24

1. Marsze w stolicy

W niedzielę w stolicy odbyły się marsze zorganizowane przez sztaby kandydatów KO Rafała Trzaskowskiego i popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. Zwolennicy Trzaskowskiego przeszli z placu Bankowego na plac Konstytucji, a Nawrockiego - równoległymi ulicami, ale w przeciwnym kierunku - z ronda de Gaulle'a na plac Zamkowy.

Według nieoficjalnych wstępnych szacunków służb miejskich przekazanych Polskiej Agencji Prasowej, w marszu poparcia dla kandydata KO wzięło udział około 140 tysięcy osób, a w zgromadzeniu zwolenników Nawrockiego około 50 tysięcy osób.

2. Dramatyczny wypadek podczas wyścigu

Kilkanaście osób, w tym kilkuletnie dziecko, zostało rannych w dramatycznym wypadku w Krośnie. Podczas imprezy motoryzacyjnej jeden z kierowców stracił panowanie nad autem i wjechał w tłum ludzi.

Do wypadku doszło na lotnisku w Krośnie Źródło: KM PSP w Krośnie

Podczas Moto Show Poland, będącym częścią King of Poland Drag Race Cup, w tłum ludzi wjechał rozpędzony samochód, który uczestniczył w wyścigu na 1/4 mili.

3. Setna bramka Lewandowskiego dla Barcelony

Robert Lewandowski dobił do granicy stu goli w barwach FC Barcelona. Polski napastnik dokonał tego w meczu ostatniej kolejki z Atheltikiem Bilbao, wygranym 3:0. Przełomowe trafienie otworzyło wynik. Na jednym kapitan reprezentacji Polski jednak nie skończył i kilka minut później dorzucił kolejną bramkę.

"Lewy" zakończył sezon z 27 bramkami w lidze, zostając jej drugim najskuteczniejszym strzelcem. Najwięcej, 31, uzbierał ich Kylian Mbappe z Realu Madryt.

4. Rekord temperatury, termometry pokazały 51,6 stopnia

Majowy rekord temperatury padł w niedzielę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Sweihan w centrum kraju termometry pokazały 51,6 stopnia Celsjusza. Skwarnie było w stolicy kraju, Abu Zabi, gdzie w piątek temperatura także wzrosła powyżej 50 stopni.

Jak podało Narodowe Centrum Meteorologiczne Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sobotę najcieplejszym punktem na mapie kraju była miejscowość Sweihan. Około godziny 13.45 czasu lokalnego termometry pokazały tam 51,6 stopni Celsjusza.

To najwyższa temperatura, jaka kiedykolwiek została zarejestrowana w ZEA w maju, i zaledwie 0,4 st. C mniej niż wynosi historyczny rekord kraju pochodzący z 2010 roku.

5. Propozycja podwyżki płacy minimalnej

Podwyżka płacy minimalnej w 2026 roku do 5015 złotych brutto (około 3750 złotych "na rękę") - to proponują trzy związki zawodowe. W piśmie do ministra finansów związkowcy domagają się też 12-procentowego wzrostu pensji w "budżetówce".

Przy takich zarobkach brutto, pracownicy mogliby liczyć na wynagrodzenie minimalne w wysokości 3748,97 zł "na rękę" (netto).

- Cieszę się, że trzem reprezentatywnym centralom związkowym udało się ustalić wspólną propozycję dotyczącą przyszłorocznego wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Mam nadzieję, że szybko uda się dojść w tym temacie do porozumienia z pozostałymi stronami Rady Dialogu Społecznego - stwierdził Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo