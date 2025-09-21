Dron znaleziony pod Kętrzynem, Nawrocki w USA, sukces polskich siatkarzy

Policja o "obiekcie przypominającym drona" w gminie Korsze

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Dron pod Kętrzynem

W sobotę po południu w gminie Korsze w województwie warmińsko-mazurskim znaleziono - jak podano w pierwszym komunikacie policji - "obiekt przypominający drona". Później Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, poinformował, że to dron styropianowy. - Na ten moment sądzimy, że jest to ostatni z poszukiwanych dronów, które w nocy z 9 na 10 września wleciały na terytorium Polski - przekazał.

2. Wizyta prezydenta Nawrockiego w USA

Prezydent Karol Nawrocki w sobotę wraz z małżonką i delegacją poleciał do USA, gdzie weźmie udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Oprócz prezydenta z tej samej okazji w Nowym Jorku będzie też minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Według prezydenckiego ministra odpowiedzialnego za kwestie międzynarodowe Marcina Przydacza, na marginesie sesji ONZ Nawrocki prawdopodobnie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przydacz przekazał też, że może również dojść do krótkiej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Szef Biura Polityki Międzynarodowej zapowiedział, że Nawrocki w wystąpieniu w ONZ skupi się na kwestiach bezpieczeństwa oraz zaprezentuje polski pogląd na przyszłość relacji międzynarodowych i globalny ład.

3. Sukces polskich siatkarzy

Polscy siatkarze po niełatwym meczu pokonali Kanadę 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14) i awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach. - Wydaje mi się, że tak naprawdę wszystko kontrolowaliśmy i było to pewne zwycięstwo - ocenił libero kadry Jakub Popiwczak. W środę Biało-Czerwoni zagrają o półfinał z Turcją.

4. Zamieszanie po decyzji Trumpa w sprawie wiz, firmy Big Tech ostrzegają pracowników

Prezydent USA Donald Trump podpisał memorandum wprowadzające opłatę 100 tysięcy dolarów rocznie dla firm zatrudniających cudzoziemców na wizach H1-B dla pracowników zajmujących stanowiska specjalistyczne. Podpisał też rozporządzenie o wprowadzeniu "złotych kart Trumpa" dających prawo pobytu osobom za 1 milion dolarów.

W sobotę Biały Dom wyjaśnił, że koszt 100 tysięcy dolarów za wystawienie wniosku wizowego H-1B ma dotyczyć tylko nowych pracowników. Nim jednak nadeszły te istotne wyjaśnienia, na decyzję prezydenta Trumpa zareagowały błyskawicznie wielkie firmy technologiczne, w tym Microsoft, Amazon i Alphabet. Jak pisze Reuters, w liście do pracowników właściciel Google'a zalecił posiadaczom tego dokumentu natychmiastowy powrót do USA, a tym, którzy są w kraju - nie opuszczanie go.

5. Nawroccy wypisują dziecko z edukacji zdrowotnej

Prezydent Karol Nawrocki w sobotę w mediach społecznościowych oznajmił, że z pierwszą damą Martą Nawrocką "podjęli decyzję o wypisaniu syna z zajęć 'Edukacji Zdrowotnej'". Według Nawrockiego "pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę". W swoim wpisie przekonywał, że "szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku dla kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja".

Na wpis prezydenta zareagowała ministra edukacji Barbara Nowacka, która przypomniała, że "należałoby przeczytać" podstawę programową do tego nowego przedmiotu. Główne cele podstawy programowej przedmiotu to między innymi kształtowanie dojrzałych postaw wobec zdrowia, ciała i psychiki. Do niewypisywania dzieci z lekcji edukacji zdrowotnej namawiają zarówno lekarze, jak i eksperci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD