Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Dron znaleziony pod Kętrzynem, Nawrocki w USA, sukces polskich siatkarzy

Miejsce znalezienia rosyjskiego drona w miejscowości Korsze
Policja o "obiekcie przypominającym drona" w gminie Korsze
Pod Kętrzynem znaleziono "obiekt przypominający drona". Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką poleciał do Stanów Zjednoczonych. Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata na Filipinach. Firmy Big Tech reagują na decyzję Donalda Trumpa w sprawie wiz pracowniczych. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 21 września.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Dron pod Kętrzynem

W sobotę po południu w gminie Korsze w województwie warmińsko-mazurskim znaleziono - jak podano w pierwszym komunikacie policji - "obiekt przypominający drona". Później Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, poinformował, że to dron styropianowy. - Na ten moment sądzimy, że jest to ostatni z poszukiwanych dronów, które w nocy z 9 na 10 września wleciały na terytorium Polski - przekazał.

Znaleziono "obiekt przypominający drona". Komunikaty policji i żandarmerii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znaleziono "obiekt przypominający drona". Komunikaty policji i żandarmerii

Olsztyn

2. Wizyta prezydenta Nawrockiego w USA

Prezydent Karol Nawrocki w sobotę wraz z małżonką i delegacją poleciał do USA, gdzie weźmie udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Oprócz prezydenta z tej samej okazji w Nowym Jorku będzie też minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Według prezydenckiego ministra odpowiedzialnego za kwestie międzynarodowe Marcina Przydacza, na marginesie sesji ONZ Nawrocki prawdopodobnie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przydacz przekazał też, że może również dojść do krótkiej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Szef Biura Polityki Międzynarodowej zapowiedział, że Nawrocki w wystąpieniu w ONZ skupi się na kwestiach bezpieczeństwa oraz zaprezentuje polski pogląd na przyszłość relacji międzynarodowych i globalny ład.

Prezydent leci do USA. Przydacz o tym, co dostał od MSZ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent leci do USA. Przydacz o tym, co dostał od MSZ

Polska

3. Sukces polskich siatkarzy

Polscy siatkarze po niełatwym meczu pokonali Kanadę 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14) i awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach. - Wydaje mi się, że tak naprawdę wszystko kontrolowaliśmy i było to pewne zwycięstwo - ocenił libero kadry Jakub Popiwczak. W środę Biało-Czerwoni zagrają o półfinał z Turcją.

Polacy pełni optymizmu. "Do ćwierćfinału przystąpimy z dobrą energią"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polacy pełni optymizmu. "Do ćwierćfinału przystąpimy z dobrą energią"

EUROSPORT

4. Zamieszanie po decyzji Trumpa w sprawie wiz, firmy Big Tech ostrzegają pracowników

Prezydent USA Donald Trump podpisał memorandum wprowadzające opłatę 100 tysięcy dolarów rocznie dla firm zatrudniających cudzoziemców na wizach H1-B dla pracowników zajmujących stanowiska specjalistyczne. Podpisał też rozporządzenie o wprowadzeniu "złotych kart Trumpa" dających prawo pobytu osobom za 1 milion dolarów.

W sobotę Biały Dom wyjaśnił, że koszt 100 tysięcy dolarów za wystawienie wniosku wizowego H-1B ma dotyczyć tylko nowych pracowników. Nim jednak nadeszły te istotne wyjaśnienia, na decyzję prezydenta Trumpa zareagowały błyskawicznie wielkie firmy technologiczne, w tym Microsoft, Amazon i Alphabet. Jak pisze Reuters, w liście do pracowników właściciel Google'a zalecił posiadaczom tego dokumentu natychmiastowy powrót do USA, a tym, którzy są w kraju - nie opuszczanie go.

Reuters: giganci Big Tech wezwali pracowników do pozostania w USA lub natychmiastowego powrotu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Reuters: giganci Big Tech wezwali pracowników do pozostania w USA lub natychmiastowego powrotu

Świat

5. Nawroccy wypisują dziecko z edukacji zdrowotnej

Prezydent Karol Nawrocki w sobotę w mediach społecznościowych oznajmił, że z pierwszą damą Martą Nawrocką "podjęli decyzję o wypisaniu syna z zajęć 'Edukacji Zdrowotnej'". Według Nawrockiego "pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę". W swoim wpisie przekonywał, że "szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku dla kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja".

"Należałoby przeczytać". Ministra reaguje na decyzję pary prezydenckiej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Należałoby przeczytać". Ministra reaguje na decyzję pary prezydenckiej

Na wpis prezydenta zareagowała ministra edukacji Barbara Nowacka, która przypomniała, że "należałoby przeczytać" podstawę programową do tego nowego przedmiotu. Główne cele podstawy programowej przedmiotu to między innymi kształtowanie dojrzałych postaw wobec zdrowia, ciała i psychiki. Do niewypisywania dzieci z lekcji edukacji zdrowotnej namawiają zarówno lekarze, jak i eksperci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Waszczuk

Udostępnij:
TAGI:
Najważniejsze informacjeDronybezpieczeństwoDonald TrumpUSAKarol NawrockiEdukacjaSportSiatkówka
Czytaj także:
Amerykanie żegnają Charliego Kirka. Przed siedzibą organizacji Turning Point USA w Phoenix w Arizonie ludzie składają kwiaty i zapalają znicze
Żegnają Charliego Kirka, Trump wygłosi przemówienie. Służby w stanie najwyższej gotowości
Brytyjskie myśliwce Typhoon na polskim niebie
Brytyjskie myśliwce nad Polską. Pierwsza taka akcja
Karol Nawrocki i Marta Nawrocka
Prezydent wylądował w Nowym Jorku
Lato, gorąco, upał, słońce
Gorąco, ale w części kraju aura zacznie się psuć
METEO
Karol Nawrocki
"Należałoby przeczytać". Ministra reaguje na decyzję pary prezydenckiej
Polska
imageTitle
Hit w ekstraklasie bez zwycięzcy
EUROSPORT
imageTitle
Efektowny triumf Kobayashiego w Predazzo. Zniszczoł rozbudził nadzieję
EUROSPORT
imageTitle
Norweżka najlepsza w Predazzo. Trzy Polki z punktami
EUROSPORT
Android i Chrome pozostaną w rękach Google
Reuters: giganci Big Tech wezwali pracowników do pozostania w USA lub natychmiastowego powrotu
Jelenia Góra, lato
Ponad 33 stopnie. To polskie miasto było w sobotę najgorętsze
METEO
imageTitle
Kolega z zespołu może sprawić Majce pożegnalny prezent
EUROSPORT
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Nocna prohibicja w stolicy. "Absolutny szok" na sesji Rady Warszawy. Posłanka: czasem trzeba zrobić krok wstecz
Polska
imageTitle
Nagroda za udany EuroBasket. Reprezentant Polski dołączył do potentata
EUROSPORT
Antarktyda
Odkryli dziesiątki jezior pod Antarktydą
METEO
imageTitle
Imponujący bilans. Bayern półkę wyżej od niemieckich rywali
EUROSPORT
imageTitle
Czterokrotny mistrz świata pokonany. Mucha też zrobiła swoje
EUROSPORT
Ulewa, deszcz, intensywne opady, burze
Nie tylko upał. Tu aura może być groźna
METEO
imageTitle
Pięć meczów, pięć zwycięstw. Real Madryt wciąż perfekcyjny w lidze
EUROSPORT
Haga. Spalony radiowóz podczas demonstracji przeciwko polityce azylowej
Antyimigrancka demonstracja zmieniła się w zamieszki
imageTitle
Polacy pełni optymizmu. "Do ćwierćfinału przystąpimy z dobrą energią"
EUROSPORT
Protestujący na bramie prowadzącej do kompleksu rządowego (Katmandu, Nepal, 9 września 2025)
Podpalenia, "polityczne przebudzenie" pokolenia Z i upadek rządu w 48 godzin
Pogodna noc, lato, biwakowanie
Nocą lokalnie powieje silny wiatr
METEO
imageTitle
Rajd przez pół boiska w jednym bucie. Walczył do samego końca
EUROSPORT
imageTitle
Masa wypadków w Baku. Verstappen wygrał chaotyczne kwalifikacje
Najnowsze
Nowy prezydent. Stary spór
Sikorski i Nawrocki osobno do USA. MSZ: do tej pory istniała elegancka tradycja
Polska
Miejsce znalezienia rosyjskiego drona w miejscowości Korsze
Znaleziono "obiekt przypominający drona". Komunikaty policji i żandarmerii
Olsztyn
imageTitle
Wyłoniono finalistki Billie Jean King Cup
EUROSPORT
Margherita Ciarletta
Jest turystyczną atrakcją i ma już trochę dosyć
Niedźwiedzie wtargnęły do auta na Alasce
Klakson trąbił. Policja odkryła w aucie zaskakujących gości
METEO
imageTitle
Rosjanka na drodze Świątek. Kiedy i o której finał w Seulu?
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica