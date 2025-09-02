Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Nawrocki o reparacjach, "wewnętrzne podziały", zarzuty po uwięzieniu ginekolożki

Karol Nawrocki
Nawrocki: domagam się reparacji
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki w czasie przemówienia na Westerplatte powiedział, że domaga się reparacji od Niemiec. Politico pisze o "bitwie" między polskim prezydentem a premierem. Prokuratura postawiła zarzuty w związku uwięzieniem ginekolożki. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 2 września.

1. Nawrocki o reparacjach

Prezydent Karol Nawrocki w trakcie uroczystości w 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte powiedział, że domaga się reparacji od Niemiec.

- Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam, dla naszej przyszłości - mówił. Zaapelował też o wsparcie rządu w tej sprawie.

2. Zdenerwowany Trump

Donald Trump nie szczędził ostrych słów, gdy okazało się, że podczas prac przy przebudowie Ogrodu Różanego przed Białym Domem pracownicy mieli uszkodzić cenny marmur.

Prezydent opublikował na platformie Truth Social film pokazujący, jak mogło dojść do tego zdarzenia, a wykonawców określił jako "głupców".

3. Politico o "wewnętrznych podziałach" w Polsce

Politico pisze o "bitwie" między polskim prezydentem a premierem, która "jest częścią szerszej wojny o to, kto rządzi Polską". Dodaje, że "wewnętrzne podziały będą w pełni widoczne" podczas wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie w tym tygodniu.

Opisuje też, że "obecność Polski na szczytach europejskiej polityki zagranicznej trwała około półtora roku" a "teraz została wykolejona".

4. Obraźliwe hasła na Westerplatte

W Gdańsku na Westerplatte odbywały się uroczystości upamiętniające 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W obchodach brali udział premier Donald Tusk, prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Na miejscu uroczystości zebrała się także grupa osób, w rękach trzymali biało-czerwone flagi. W pewnym momencie zaczęli gwizdać i wykrzykiwać obraźliwe hasła w kierunku premiera. - Do Berlina! Zdrajca! Sprzedawczyk! Hańba! - krzyczeli. 

5. Zarzuty po uwięzieniu ginekolożki

Prokuratura postawiła zarzuty w związku ze zdarzeniem, do którego doszło 16 kwietnia 2025 roku w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.

Podejrzana - jak twierdzą śledczy - wspólnie z innymi osobami pozbawiła wolności ginekolożkę oraz naruszyła jej nietykalność cielesną podczas pełnienia obowiązków służbowych. Tego dnia do szpitala wtargnął europoseł Grzegorz Braun, który kandydował na urząd prezydenta.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

