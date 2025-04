Załamanie pogody, droga krzyżowa bez papieża, zaskakujące oświadczenie USA

Opady gradu w Przemyślu Źródło: Mietek/Kontakt24

Przez podkarpackie, lubelskie i mazowieckie miejscowości przetoczyły się intensywne burze. Drugi raz z rzędu droga krzyżowa w Rzymie odbyła się bez papieża Franciszka. Z kolei Amerykanie wyraźnie zaznaczyli zniecierpliwienie dotyczące rozmów w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 19 kwietnia.

1. Grad, ulewy, wiatr. Interwencje po burzach

Nad naszym krajem przechodziły gwałtowne burze. Jak wynika z wieczornych piątkowych danych, na Lubelszczyźnie strażacy odebrali ponad 370 zgłoszeń związanych z gwałtowną aurą. Ponad 200 interwencji przeprowadzono natomiast na Podkarpaciu.

Podtopienia na ulicach Przemyla po burzy z gradobiciem Źródło: Darek Delmanowicz/PAP/EPA

2. Droga krzyżowa bez papieża

W rzymskim Koloseum odbyła się droga krzyżowa, a wokół antycznego amfiteatru zgromadziły się tysiące osób. Nieobecny papież Franciszek napisał rozważania odczytywane przy kolejnych stacjach. Ojciec Święty przechodzi rekonwalescencję.

To druga z rzędu droga krzyżowa w Rzymie bez Franciszka. W zeszłym roku jego nieobecność Watykan wytłumaczył tym, że musi chronić zdrowie przed innymi wydarzeniami Wielkiego Tygodnia.

Tysiące osób zgromadziły się wokół Koloseum w trakcie Drogi Krzyżowej Źródło: ANGELO CARCONI/PAP/EPA

3. Rozmowy w sprawie rosyjskiej inwazji. Amerykanie tracą cierpliwość

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał, że prezydent Donald Trump jest sfrustrowany przebiegiem negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy. Trump przyznał, że chce, aby negocjacje się zakończyły, ale musi zobaczyć "entuzjazm" obu stron.

4. Senat przeprasza wicemarszałka Kamińskiego

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński powiedział w TVN24, że jego kierowca dostał z Senatu pisemne polecenie o przekazywaniu informacji na temat jego "zdrowia i życia rodzinnego". Nazwał to próbą "szpiegostwa" i "ubeckimi metodami".

Dyrektor Biura Administracyjnego Senatu Piotr Kosiński wysłał do Kamińskiego wiadomość z przeprosinami. "W imieniu Biura Administracyjnego Kancelarii Senatu, pragnę wyrazić szczere przeprosiny za zaistniałą sytuację, związana z informacją mailową kierowaną do kierowców Działu Transportu, a wysłaną przez kierownika tego działu" - brzmi treść wiadomości, do której dotarł TVN24.

Kamiński: mój kierowca został poproszony o to, żeby na mnie donosić Źródło: TVN24

5. "Polityczna uwaga" od Tuska

Premier Donald Tusk opublikował w Wielki Piątek wpis - "ostatnią przed świętami polityczną uwagę" - w którym uznał, że "im wyższe notowania Rafała (Trzaskowskiego), Szymona (Hołowni) i Magdy (Biejat), tym lepiej dla Polski".

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Ewentualna druga tura - 1 czerwca.