Bankiet na zamku, syn Kurskiego z zarzutami, przyczyna śmierci opozycjonisty

ZOBACZ, JAKA BĘDZIE DZIŚ POGODA
1. Bankiet na zamku Windsor
Uroczystym bankietem na zamku Windsor w sali św. Jerzego zwieńczono wizytę prezydenta USA Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Przy stole oprócz członków brytyjskiej rodziny królewskiej zasiedli również przedstawiciele biznesu i amerykańskiej administracji.
W menu przewidziano między innymi panna cottę z rukwi wodnej na kruchym parmezanowym cieście z sałatką z jajek przepiórczych i specjalnie stworzony na tę okazję koktajl o nazwie Transatlantic Whisky Sour.
2. Syn Jacka Kurskiego z zarzutami zgwałcenia małoletniej
Antoni Zdzisław K., syn byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, został przesłuchany w prokuraturze i usłyszał zarzut zgwałcenia małoletniej. Wcześniej sprawa była dwukrotnie umarzana.
- W chwili popełnienia czynu małoletnia nie miała ukończonych 15 lat - powiedział Rafał Ruta, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Do tych zdarzeń miało dochodzić wiosną i latem 2009 roku między innymi w leśniczówce, w której rodzina Kurskich i rodzina Magdaleny wspólnie spędzali wakacje.
3. Chaos wokół incydentu w Wyrykach
Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, podpułkownik rezerwy Jacek Siewiera mówiąc w "Faktach po Faktach" w TVN24 o incydencie dotyczącym niedawnego zniszczenia domu we wsi Wyryki, zwracał uwagę na "dość archaiczny łańcuch wymiany informacji" w Polsce.
- Jednego dnia prezydent, wszyscy chwalimy wojsko, a kilka dni później wysoki urzędnik od prezydenta i jego struktura po prostu inicjuje atak na wojsko - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych.
4. Przyczyna śmierci Nawalnego
Badania przeprowadzone w zachodnich laboratoriach wskazują, że Aleksiej Nawalny został otruty - przekazała Julia Nawalna, wdowa po rosyjskim opozycjoniście.
Nawalna zwróciła uwagę, że zarówno w bloku kolonii karnej, w którym przetrzymywano jej męża, jak i w jego celi znajdowały się liczne kamery wideo. - Nie ma nagrania z żadnej z nich - przekazała.
5. Pożegnanie Katarzyny Stoparczyk
W środowe popołudnie w warszawskim kościele rektoralnym pod wezwaniem św. Jacka pożegnano Katarzynę Stoparczyk. Ceniona dziennikarka radiowa i telewizyjna zginęła w wypadku samochodowym.
Żałobnicy wspominali w szczególności jej oddanie na rzecz dzieci. Podczas uroczystości pogrzebowych można było wesprzeć finansowo inicjatywę Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, gdzie powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Katarzyny Stoparczyk.
Autorka/Autor: asty
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Reuters