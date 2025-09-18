Bankiet na zamku, syn Kurskiego z zarzutami, przyczyna śmierci opozycjonisty

Bankiet w zamku Windsor Źródło: Reuters

1. Bankiet na zamku Windsor

Uroczystym bankietem na zamku Windsor w sali św. Jerzego zwieńczono wizytę prezydenta USA Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Przy stole oprócz członków brytyjskiej rodziny królewskiej zasiedli również przedstawiciele biznesu i amerykańskiej administracji.

W menu przewidziano między innymi panna cottę z rukwi wodnej na kruchym parmezanowym cieście z sałatką z jajek przepiórczych i specjalnie stworzony na tę okazję koktajl o nazwie Transatlantic Whisky Sour.

2. Syn Jacka Kurskiego z zarzutami zgwałcenia małoletniej

Antoni Zdzisław K., syn byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, został przesłuchany w prokuraturze i usłyszał zarzut zgwałcenia małoletniej. Wcześniej sprawa była dwukrotnie umarzana.

- W chwili popełnienia czynu małoletnia nie miała ukończonych 15 lat - powiedział Rafał Ruta, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Do tych zdarzeń miało dochodzić wiosną i latem 2009 roku między innymi w leśniczówce, w której rodzina Kurskich i rodzina Magdaleny wspólnie spędzali wakacje.

3. Chaos wokół incydentu w Wyrykach

Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, podpułkownik rezerwy Jacek Siewiera mówiąc w "Faktach po Faktach" w TVN24 o incydencie dotyczącym niedawnego zniszczenia domu we wsi Wyryki, zwracał uwagę na "dość archaiczny łańcuch wymiany informacji" w Polsce.

Notatka miała trafić do BBN. Pałac zaprzecza

- Jednego dnia prezydent, wszyscy chwalimy wojsko, a kilka dni później wysoki urzędnik od prezydenta i jego struktura po prostu inicjuje atak na wojsko - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych.

4. Przyczyna śmierci Nawalnego

Badania przeprowadzone w zachodnich laboratoriach wskazują, że Aleksiej Nawalny został otruty - przekazała Julia Nawalna, wdowa po rosyjskim opozycjoniście.

Nawalna zwróciła uwagę, że zarówno w bloku kolonii karnej, w którym przetrzymywano jej męża, jak i w jego celi znajdowały się liczne kamery wideo. - Nie ma nagrania z żadnej z nich - przekazała.

5. Pożegnanie Katarzyny Stoparczyk

W środowe popołudnie w warszawskim kościele rektoralnym pod wezwaniem św. Jacka pożegnano Katarzynę Stoparczyk. Ceniona dziennikarka radiowa i telewizyjna zginęła w wypadku samochodowym.

Żałobnicy wspominali w szczególności jej oddanie na rzecz dzieci. Podczas uroczystości pogrzebowych można było wesprzeć finansowo inicjatywę Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, gdzie powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Katarzyny Stoparczyk.

