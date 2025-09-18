Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Bankiet na zamku, syn Kurskiego z zarzutami, przyczyna śmierci opozycjonisty

Bankiet na zamku Windsor
Bankiet w zamku Windsor
Źródło: Reuters
Na zamku Windsor wyprawiono uroczysty bankiet z udziałem króla Karola III i prezydenta USA Donalda Trumpa. Syn Jacka Kurskiego usłyszał zarzuty zgwałcenia małoletniej. Nie milknie chaos informacyjny wokół tego, co spadło na dom w miejscowości Wyryki. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 18 września.

ZOBACZ, JAKA BĘDZIE DZIŚ POGODA

1. Bankiet na zamku Windsor

Uroczystym bankietem na zamku Windsor w sali św. Jerzego zwieńczono wizytę prezydenta USA Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Przy stole oprócz członków brytyjskiej rodziny królewskiej zasiedli również przedstawiciele biznesu i amerykańskiej administracji.

W menu przewidziano między innymi panna cottę z rukwi wodnej na kruchym parmezanowym cieście z sałatką z jajek przepiórczych i specjalnie stworzony na tę okazję koktajl o nazwie Transatlantic Whisky Sour.

Bankiet na zamku Windsor
Bankiet na zamku Windsor
Źródło: Reuters

2. Syn Jacka Kurskiego z zarzutami zgwałcenia małoletniej

Antoni Zdzisław K., syn byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, został przesłuchany w prokuraturze i usłyszał zarzut zgwałcenia małoletniej. Wcześniej sprawa była dwukrotnie umarzana.

- W chwili popełnienia czynu małoletnia nie miała ukończonych 15 lat - powiedział Rafał Ruta, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Do tych zdarzeń miało dochodzić wiosną i latem 2009 roku między innymi w leśniczówce, w której rodzina Kurskich i rodzina Magdaleny wspólnie spędzali wakacje.

3. Chaos wokół incydentu w Wyrykach

Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, podpułkownik rezerwy Jacek Siewiera mówiąc w "Faktach po Faktach" w TVN24 o incydencie dotyczącym niedawnego zniszczenia domu we wsi Wyryki, zwracał uwagę na "dość archaiczny łańcuch wymiany informacji" w Polsce.

Notatka miała trafić do BBN. Pałac zaprzecza
Dowiedz się więcej:

Notatka miała trafić do BBN. Pałac zaprzecza

- Jednego dnia prezydent, wszyscy chwalimy wojsko, a kilka dni później wysoki urzędnik od prezydenta i jego struktura po prostu inicjuje atak na wojsko - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych.

4. Przyczyna śmierci Nawalnego

Badania przeprowadzone w zachodnich laboratoriach wskazują, że Aleksiej Nawalny został otruty - przekazała Julia Nawalna, wdowa po rosyjskim opozycjoniście.

Nawalna zwróciła uwagę, że zarówno w bloku kolonii karnej, w którym przetrzymywano jej męża, jak i w jego celi znajdowały się liczne kamery wideo. - Nie ma nagrania z żadnej z nich - przekazała.

5. Pożegnanie Katarzyny Stoparczyk

W środowe popołudnie w warszawskim kościele rektoralnym pod wezwaniem św. Jacka pożegnano Katarzynę Stoparczyk. Ceniona dziennikarka radiowa i telewizyjna zginęła w wypadku samochodowym.

Żałobnicy wspominali w szczególności jej oddanie na rzecz dzieci. Podczas uroczystości pogrzebowych można było wesprzeć finansowo inicjatywę Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, gdzie powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Katarzyny Stoparczyk.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Wielka BrytaniaUSADonald TrumpKról Karol IIIJacek KurskiWojsko PolskieAleksiej NawalnyNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Pochmurno, chłodniej
Dziś będzie chłodno, pochmurno i wietrznie
METEO
imageTitle
Liverpool grał do końca. Bayern wykorzystał prezenty
EUROSPORT
imageTitle
Finaliści Ligi Mistrzów poza zasięgiem rywali
EUROSPORT
imageTitle
Orlen Wisła nie zwalnia tempa w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
"I tu się pojawia prezydent Nawrocki...". Profesor Dudek o "ojcu chrzestnym"
Polska
x.com/RoyalFamily
Bankiet na zamku Windsor
Świat
Broń palna
Za często mylą ludzi z dzikami. Są szanse na zmiany
Marzanna Zielińska
Andrzej Domański
Minister o relacjach z prezydentem. "Sytuacja jest jasna"
BIZNES
Próba przed spektaklem "Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie"
Z rozmachem o Warszawie. "To rzecz o zwycięstwie"
Piotr Bakalarski
Światło w niebie, Warszawa
Tajemnicze punkty świetlne na warszawskim niebie
WARSZAWA
Świerszczak melodyjny
Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat
METEO
imageTitle
Mniejsi i debiutanci na pierwszy ogień. Wielki powrót Norwegów
EUROSPORT
Marynarka Wojenna
Zielone światło dla nowych okrętów podwodnych
Michał Tracz
Tomasz Siemoniak
"Wszystko na to wskazuje". Siemoniak o tym, co spadło na dom w Wyrykach
Polska
Jacek Siewiera
"Archaiczny łańcuch wymiany informacji". Co ujawniają wydarzenia w Wyrykach
Polska
W pościg ruszyła litewska policja
Rozpracowano grupę terrorystyczną. Zamachy planowano w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii
Świat
imageTitle
Polacy z kompletem zwycięstw, ale wciąż bez błysku. "Wejść na wyższy poziom"
EUROSPORT
40-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Rzucił kamieniem w witrynę sklepową, "bo się zdenerwował". Zostanie deportowany
WARSZAWA
Jerome Powell
Pierwsza taka decyzja za czasów drugiej kadencji Trumpa
BIZNES
Pogodnie, słonecznie, ciepło, jesień
To będzie gorący weekend. Ciepło napłynie znad zwrotnika
METEO
Izraelska armia rozrzuciła ulotki nakazujące ewakuację nad miastem Gaza
Deszcz ulotek nad miastem Gaza
Świat
shutterstock_1964043244
Ustalili tajną bazę specnazu. Propagandzistę Kremla zdradziły publikacje
Świat
Niedźwiedź
Niedźwiedzica wskoczyła do samochodu i ukradła lodówkę
METEO
imageTitle
Rafał Majka rozpoczął pożegnanie z wyścigami etapowymi
EUROSPORT
Ostatnie Pokolenie w MSN
Aktywiści zniszczyli zdjęcie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. "Nie będziemy eksponatem"
WARSZAWA
Trybunał Stanu
Była awantura, trwa chaos, sprawa ma powrócić. "Każdy widzi gołym okiem, o co chodzi"
Polska
Noc, deszcz
Nocą i za dnia może popadać
METEO
Po Krakowie skacze kangur
Po Krakowie skakał kangur. Nagranie z obławy
Kraków
Thomas Rose
Krok kandydata na ambasadora USA w Polsce ku zatwierdzeniu
Świat
Teslą do Biedronki. "Co tu się wydarzyło"?
Wjechał teslą w sklep? "Co tu się wydarzyło"
Gabriela Sieczkowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica