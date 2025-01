W Berlinie doszło do ataku nożownika, a dwie osoby trafiły do szpitala. Kim Dzong Un napisał list do Władimira Putina. Arcymistrz Jan-Krzysztof Duda został brązowym medalistą mistrzostw świata w szachach błyskawicznych. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 1 stycznia.