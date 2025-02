To bardzo nieodpowiedzialne słowa Jarosława Kaczyńskiego - ocenił w "Kropce nad i" wiceszef MON Cezary Tomczyk. Skomentował wpis prezesa PiS, w którym ten ocenił, iż "Tusk sygnalizuje, że woli być liderem antyamerykańskiej europejskiej rebelii". Zdaniem Tomczyka, to "szok" dla Kaczyńskiego, kiedy "widzi sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych z administracji Trumpa, który tutaj przyjeżdża i razem z ministrem naszego rządu odwiedza żołnierzy polskich i amerykańskich". - Być może jego współpracownicy przekonywali go, że to będzie zupełnie inaczej wyglądało - dodał wiceminister.

Wiceminister obrony narodowej Cezar Tomczyk (Koalicja Obywatelska) komentował w "Kropce nad i" w TVN24 wpis prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, odnoszący się do trwającej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Kaczyński napisał m.in., że "Tusk sygnalizuje, że woli być liderem antyamerykańskiej europejskiej rebelii".

Wiceszef MON: przyjazd sekretarza obrony USA do Polski nie był przypadkowy

Jak ocenił wiceminister Tomczyk, "to są bardzo nieodpowiedzialne słowa Kaczyńskiego". - My naprawdę potrzebujemy jedności w kraju w tej sprawie. Jedności w Europie, jedności w Polsce i jedności w stosunkach transatlantyckich, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo - wymieniał.

Jego zdaniem "Kaczyński uprawia politykę w imię swoich interesów, interesów swojej partii, tak jak to robił przez ostatnie osiem lat". - To jest interes Polski. To jest zupełnie co innego niż interes PiS-u. Naprawdę chciałbym, żeby to prezes Kaczyński zrozumiał - mówił.

Ocenił też, że "Kaczyński jest w pewnym potrzasku politycznym". - On wtedy, kiedy widzi sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych (Pete'a Hegsetha) z administracji Trumpa, który tutaj przyjeżdża i razem z ministrem naszego rządu odwiedza żołnierzy polskich i amerykańskich, to jest dla Kaczyńskiego szok. Być może jego współpracownicy przekonywali go, że to będzie zupełnie inaczej wyglądało. My mamy naprawdę żelazny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy specjalne stosunki z Ameryką od wielu, wielu lat - kontynuował.

Spotkanie szefa MON i sekretarza obrony USA Petera Hegsetha z żołnierzami w Powidzu TVN24

Zaznaczył przy tym, że "przyjazd sekretarza obrony do Polski nie był przypadkowy". - On nie rzucił sobie kostką albo w jakikolwiek sposób losowo wybrał kraj. On przyjechał tutaj, żeby pokazać, że Polska jest wzorowym sojusznikiem, że wydajemy na obronę prawie pięć procent PKB - mówił wiceszef MON.

Według niego "Polska po prostu broni swojego bezpieczeństwa, bo wie, że nie chce być w sytuacji, kiedy będzie musiała liczyć na innych".

