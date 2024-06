Pegasus zabezpieczony. Co zabrała prokuratura

Pegasus zabezpieczony

"Pozyskane dane przekazano do Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które powołano do wydania opinii w zakresie sposobu działania i funkcjonalności systemu Pegasus" - dodał Nowak.

Rzecznik: Pegasus wydany dobrowolnie

Po godzinie 15 o szczegółach działania PK mówił na konferencji jej rzecznik. - Rzeczywiście prokuratorzy w tym tygodniu weszli do siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego celem zabezpieczenia urządzeń wchodzących w skład systemu Pegasus. Czynność ta była realizowana oczywiście w ramach śledztwa dotyczącego użycia tego systemu do kontroli operacyjnych - oświadczył Nowak.

"To, czy na każde użycie była wystawiana zgoda, to jest badane"

- To, czy na każde użycie była wystawiana zgoda, to jest badane. To po pierwsze - podkreślił Nowak. Dodał, że istnieje potrzeba zbadania, "jaki zakres miała ta zgoda, na kogo ta zgoda była wystawiona, czy sąd nie był wprowadzany w błąd, czy był materiał dowodowy to uzasadniający, czy została zachowana zasada celowości, proporcjonalności i tak dalej".