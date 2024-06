Prokuratura rozszerza śledztwo w sprawie Pegasusa

Prokuratura Krajowa rozszerza zakres śledztwa w sprawie Pegasusa o nowe przestępstwa z Kodeksu karnego - dowiedział się Maciej Duda, dziennikarz "Superwizjera" TVN i tvn24.pl. Śledczy badają między innymi, czy doszło do osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej i czy w tym celu wprowadzono sąd w błąd co do założeń kontroli operacyjnej, przy której stosowany był Pegasus. Prokuratura bada też, czy w tej sprawie mogło dojść do kierowania, podżegania lub pomocnictwa w czynie zabronionym.

- Prokurator prowadzi śledztwo w kierunku ustalenia, kto miał interes w tym, żeby uzyskiwać te informacje, uzyskiwać z tego tytułu korzyść osobistą i materialną, czyli mógł na przykład wykorzystywać te informacje w karierze politycznej do szantażu. To jest korzyść osobista. Mógł też uzyskiwać korzyść materialną, majątkową, krótko mówiąc, sprzedawać te informacje - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl mecenas Antoni Kania-Sieniawski, który jest pełnomocnikiem dwóch pokrzywdzonych w tej sprawie osób.

Śledczy badają, czy doszło do wprowadzenia organu w błąd

- Chodzi o wprowadzenie w błąd organu, czyli zachowanie opisane w artykule 272 Kodeksu karnego. Czyli - w tej sytuacji - wprowadzenie sądu w błąd co do założeń kontroli operacyjnej. Czyli służba, która składała do sądu taki wniosek, działała z premedytacją, bo wiedziała, że będzie to robić nielegalnym urządzeniem, a mimo to podawała, że będzie to kontrola operacyjna - wyjaśnia mecenas Kania-Sieniawski.