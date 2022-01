Jacek Dubois: ktoś, podszywając się pod nasz numer, groził Giertychowi śmiercią

czytaj dalej

Napiętą sytuację wokół Ukrainy komentował w "Faktach po Faktach" były minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski. Powiedział, że Władimir Putin dobrze wiedział, że jego roszczenia nie mogą być przyjęte. - My się gubimy w domysłach, dlaczego to zrobił. Czy dlatego, że chciał uzyskać pretekst do inwazji na Ukrainę, czy dlatego, że chce uzyskać jakieś rozwiązanie dyplomatyczne - mówił Olechowski.