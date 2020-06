Jest zgoda na dochodzenie w sprawie biskupa Janiaka. "Decyzja odpowiada pragnieniu Ojca Świętego"

Arcybiskup poznański Stanisław Gądecki został upoważniony do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zaniedbań biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka w prowadzeniu spraw dotyczących pedofilii – poinformowała we wtorek poznańska kuria.

Decyzja ta to pokłosie najnowszego filmu dokumentalnego Tomasza i Marka Sekielskich "Zabawa w chowanego", opisującego przypadki pedofilii wśród księży. Premiera filmu odbyła się w połowie maja. Dokument przedstawia historię trzech mężczyzn, którzy w dzieciństwie byli molestowani przez księdza z diecezji kaliskiej – Arkadiusza H. W filmie ukazano, jak biskup kaliski Edward Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży.

Zgoda na dochodzenie w sprawie biskupa Janiaka

We wtorek na stronie archidiecezji poznańskiej opublikowano komunikat metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego w sprawie biskupa Janiaka.

Wskazano, że "w następstwie formalnego zgłoszenia przekazanego do Stolicy Apostolskiej w dniach 18 i 20 maja 2020 r., Kongregacja ds. biskupów, w oparciu o motu proprio Ojca Świętego Franciszka 'Vos estis lux mundi' (art. 10 §1), pismem z dnia 26 maja 2020 r. upoważniła arcybiskupa metropolitę poznańskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych".

Dodano, że decyzja ta "odpowiada pragnieniu Ojca Świętego Franciszka ochrony osób małoletnich i dochodzenia do prawdy co do postawionych zarzutów".