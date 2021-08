Szef nowej KRS, sędzia Paweł Styrna, o zarządzeniach pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej

Nie będę komentował decyzji pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. To jest jej rola, żeby kierować Sądem Najwyższym - powiedział w "Jeden na jeden" sędzia Paweł Styrna, przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Odniósł się w ten sposób do zarządzeń Manowskiej w sprawie nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej SN.

Szef nowej KRS: nie jest rolą Rady, żeby sprawowała nadzór nad Sądem Najwyższym

Jak mówił, "nie jest rolą Krajowej Rady Sądownictwa, żeby sprawowała nadzór nad Sądem Najwyższym i komentowała decyzje pierwszej prezes Sądu Najwyższego". - Krajowa Rada Sądownictwa zajmuje się powierzonymi jej zadaniami, zarówno w konstytucji, jak i w ustawie, i na tym się skupiamy. Wydaje mi się, że gdyby każdy robił to, co do niego należy, byłoby to dla dobra państwa - dodał szef nowej KRS.