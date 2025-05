Hołownia "zadał parę ciosów". "Jestem ciekawa reakcji sztabu Nawrockiego"

Hennig-Kloska: Hołownia zadał parę ciosów między innymi Nawrockiemu Źródło: TVN24

Będziemy do końca walczyć o najlepszy wynik marszałka Szymona Hołownia i on również będzie o to zabiegał - mówiła w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. Dodała, że podczas debaty szef jej ugrupowania "zadał parę celnych ciosów między innymi Karolowi Nawrockiemu".

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) została zapytana we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy nie ma poczucia, że tak jak marszałek Sejmu Szymon Hołownia wchodził w tę kampanię wyborczą z umiarkowanymi nadziejami, tak wychodzi z niej z równie umiarkowanymi.

- Będziemy do końca walczyć o najlepszy wynik pana marszałka i on również będzie o to zabiegał - powiedziała. - Mieliśmy już sytuację w Rumunii, że kandydat, który miał procent, wygrał pierwszą turę wyborów - dodała.

Mówiła, że "Szymon Hołownia wnosi do tej kampanii bardzo cenne elementy, bardzo cenne tematy". - Zarówno jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci w szkołach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, jeżeli chodzi o te kwestie środowiskowe - stwierdziła.

Dodała, że podczas poniedziałkowej debaty "zadał parę celnych ciosów między innymi Karolowi Nawrockiemu, nazywając go kłamcą".

- Kandydat może dochodzić do swoich praw w sądzie. Wątpię, żeby sięgnął po to, ale jestem bardzo ciekawa reakcji sztabu kandydata Nawrockiego - dodała.

W poniedziałek wieczorem odbyła się organizowana przez TVP, TVN i Polsat debata między kandydatami na prezydenta – była to ich ostatnia konfrontacja przed pierwszą turą wyborów. Wzięło w niej udział 13 kandydatów na prezydenta, czyli wszyscy zarejestrowani przez PKW pretendenci do tego urzędu.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo