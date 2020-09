Za mało lekarzy, brak nadzoru, opóźnienia, niska jakość badań. NIK skontrolowała diagnostykę patomorfologiczną

Problemy w patomorfologii. NIK: minister zdrowia nie zapewnił dobrej diagnostyki

Najwyższa Izba Kontroli podnosi, że to wszystko powodowało, iż pacjenci musieli długo czekać na wyniki, a ich jakość i tak w wielu przypadkach nie była najlepsza. Wydłużało to postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia.

Opóźnienia w przekazywaniu materiału tkankowego nawet do 40 dni

Występowały opóźnienia w przekazywaniu materiału tkankowego do zakładów diagnostyki patomorfologicznej, sięgające nawet 40 dni od jego pobrania, co mogło powodować gorszą jakość wyników badań.

NIK wnioskuje do ministra zdrowia

Rzecznik ministerstwa odpowiada: powstaną standardy badań patomorfologicznych

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w reakcji na raport poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że od 1 października 2019 roku do czerwca 2022 roku resort realizuje projekt "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi". Celem działań ministerstwa jest - jak wyjaśnił - by tylko akredytowane zakłady patomorfologii mogły prowadzić badania finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym roku - zapowiedział - mają powstać standardy badań patomorfologicznych. Wyjaśnił, że dojdzie między innymi do zdefiniowania całego procesu "technologicznego" od pobrania materiału przez jego utrwalanie, opracowanie i przygotowanie do diagnostyki mikroskopowej.