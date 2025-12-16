Paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony

Kierwiński o unieważnieniu paszportu Ziobry. "Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością" Źródło: TVN24

O unieważnieniu paszportu byłemu ministrowi sprawiedliwości i posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze poinformował w poniedziałek Marcin Kierwiński. Dokument unieważniono - jak napisał szef MSWiA - decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek Prokuratury Krajowej.

"Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością" - dodał.

Paszport Zbigniewa Z. został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek @PK_GOV_PL. Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) December 16, 2025 Rozwiń

Sprawa Zbigniewa Ziobry

Prokuratura Krajowa wystąpiła o unieważnienie Ziobrze paszportu oraz paszportu dyplomatycznego 17 listopada. Ma to związek z prowadzonym śledztwem w sprawie afery dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. Drugi dokument został unieważniony już dzień później, o czym poinformował wówczas minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Śledczy zamierzają postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości łącznie 26 zarzutów. Dotyczą one między innymi założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze.

W tym celu Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie. Ziobro przebywa jednak poza granicami Polski, w Budapeszcie. Na początku grudnia był też w Brukseli.

22 grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpatrzy wniosek o aresztowanie Ziobry.

