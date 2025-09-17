Papież o naruszeniu polskiej przestrzeni: jestem zaniepokojony

Papież Leon XIV, wyjeżdżając z posiadłości w Castel Gandolfo, był pytany o napięcia miedzę Rosją a NATO. - NATO nie zaczęło żadnej wojny - podkreślił.
- Polacy są zaniepokojeni, bo czują, że ich przestrzeń została zaatakowana.. Sytuacja jest bardzo napięta. To bardzo trudny czas - ocenił papież. Zapytany, czy on także jest zaniepokojony, odparł: - Oczywiście, że jestem.
Rosyjskie drony nad Polską
W nocy z 9 na 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona. Polską granicę przekroczyło 21 rosyjskich dronów.
Jak podkreślono, "był to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.
Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Był to pierwszy przypadek w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.
Autorka/Autor: asty/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: X/@VaticanNewsPL