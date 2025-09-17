Logo strona główna
Polska

Papież o naruszeniu polskiej przestrzeni: jestem zaniepokojony

Leon XIV o rosyjskich dronach nad Polską: Polacy są zaniepokojeni
Papież o rosyjskich dronach nad Polską: sytuacja jest bardzo napięta
Źródło: Vatican News
Sytuacja jest bardzo napięta - stwierdził papież Leon XIV, odnosząc się do sprawy naruszenia przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. - Oczywiście, że jestem zaniepokojony - dodał.

Papież Leon XIV, wyjeżdżając z posiadłości w Castel Gandolfo, był pytany o napięcia miedzę Rosją a NATO. - NATO nie zaczęło żadnej wojny - podkreślił.

- Polacy są zaniepokojeni, bo czują, że ich przestrzeń została zaatakowana.. Sytuacja jest bardzo napięta. To bardzo trudny czas - ocenił papież. Zapytany, czy on także jest zaniepokojony, odparł: - Oczywiście, że jestem.

Leon XIV o rosyjskich dronach nad Polską: Polacy są zaniepokojeni
Leon XIV o rosyjskich dronach nad Polską: Polacy są zaniepokojeni
Źródło: X/@VaticanNewsPL

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z 9 na 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona. Polską granicę przekroczyło 21 rosyjskich dronów.

Rumuński F-16
Rumuni wykryli rosyjski dron. Poderwali myśliwce
Świat
Ambasada Rosji w Danii
Fala solidarności z Polską. Kolejne kraje protestują
Świat
pocisk
Dronem w cywilny budynek. "Tak Rosja prowadzi wojnę"
Świat

Jak podkreślono, "był to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Był to pierwszy przypadek w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/@VaticanNewsPL

