Zebrała się PKW. Kalisz: są co najmniej trzy projekty odpowiedzi dla Domańskiego

W południe zebrała się Państwowa Komisja Wyborcza, która w poniedziałek ma zająć stanowisko w sprawie pisma, jakie do PKW skierował minister finansów Andrzej Domański. Chodzi o sprawozdanie komitetu wyborczego PiS i decyzję nieuznawanej izby Sądu Najwyższego. Członek PKW Ryszard Kalisz mówił dziennikarzom, że z jego informacji wynika, że zostały zgłoszone trzy projekty takiej odpowiedzi.

Przed początkiem posiedzenia z dziennikarzami rozmawiał jeden z członków PKW Ryszard Kalisz. Przekazał, że z jego informacji wynika, że są co najmniej trzy projekty dotyczące odpowiedzi na pismo Andrzeja Domańskiego. - Co dzisiaj będzie, to zobaczymy. Złożyłem mój projekt odpowiedzi na sześć stron, dziewięć punktów, (...). Jest mój projekt, jest projekt profesora Balickiego i jest projekt pana mecenasa Arkadiusza Pikulika - powiedział. Tłumaczył, że jego projekt odpowiedzi kończy się wnioskiem, że uchwała PKW z 30 grudnia, kiedy komisja przyjęła sprawozdanie komitetu PiS za wybory parlamentarne "nie wywołuje skutków prawnych i finansowych".