Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pan Piotr przejechał kawałek i odpadło koło. Czy ma szansę wygrać z Boltem?

Pan Piotr doznał skomplikowanego złamania palców obu rąk
Przejechał ledwie kawałek i odpadło koło. Czy pan Piotr wygra z globalnym gigantem?
Źródło: Uwaga! TVN
Z usług internetowych gigantów takich jak Bolt korzystamy chętnie i często. Zamówienie taksówki czy wypożyczenie hulajnogi przez aplikację w telefonie oznacza wygodę i stosunkowo niską cenę. Nie mamy jednak pojęcia, co nas może spotkać, gdy coś pójdzie nie tak.

- Zamierzam wytoczyć proces cywilny, bo uważam, że ich wina jest bezsprzeczna - mówi pan Piotr, który miał wypadek na hulajnodze na minuty. - Przejechałem na hulajnodze niecały kilometr. I nagle przed oczami ściana. Okazało się, że leżę na ziemi - opowiada.

ZOBACZ CAŁY REPORTAŻ "UWAGA!" TVN

- Wybiegłam z mieszkania, zobaczyłam, jak syn siedzi pochylony, krew broczy, zbiegli się ludzie. Wybiegła też pani z kiosku, bo usłyszała huk - wspomina pani Bogumiła, matka pana Piotra.

- Ten pan leżał głową na chodniku, przez chwilę był zamroczony, nie ruszał się - przywołuje sytuację kioskarka.

Wypadek na hulajnodze

Wezwana na miejsce karetka zabrała pana Piotra do szpitala. Na miejscu okazało się, że mężczyzna doznał skomplikowanego złamania palców obu rąk. - Stwierdzono złamania trzech kości śródręcza.

Kontrole kierowców przewozu. Czterech bez prawa jazdy, jeden miał narkotyki
Dowiedz się więcej:

Kontrole kierowców przewozu. Czterech bez prawa jazdy, jeden miał narkotyki

WARSZAWA

- Na chodniku nie ma tam żadnej wyrwy, żadnego ustępu, czyli czegoś, co mogłoby spowodować ten wypadek - zaznacza matka pana Piotra.

- W nic nie uderzyłem, nikt mi nie wyszedł i nikt we mnie nie wjechał. Okazało się, że urwało się koło - relacjonuje pan Piotr.

Policjanci przekazali pozostałą na miejscu hulajnogę do badania. Okazało się, że przyczyną wypadku była całkowita korozja urządzenia, która spowodowała, że podczas jazdy od hulajnogi odpadło przednie koło.

Gigant

- Poszkodowany może domagać się zwrotu kosztów leczenia, zadośćuczynienia pieniężnego, utraconych dochodów, wszelkich roszeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela OC, a jak takiego ubezpieczenia nie ma, może domagać się bezpośrednio odszkodowania lub zadośćuczynienia od operatora hulajnogi elektrycznej - mówi radca prawny Piotr Stosio.

Pan Piotr doznał skomplikowanego złamania palców obu rąk
Pan Piotr doznał skomplikowanego złamania palców obu rąk
Źródło: Uwaga! TVN

Wydawało się, że sprawa jest prosta, a uzyskanie odszkodowania od firmy wypożyczającej hulajnogi to formalność.

Bolt to globalny gigant technologiczny, a za pomocą jego telefonicznej aplikacji można m.in. zamówić taksówkę, wynająć elektryczny rower lub hulajnogę. Firma działa w 45 krajach, a jej przychody za zeszły rok wyniosły dwa miliardy euro. W razie kłopotów firma zaleca klientom kontakt przez napisanie e-maila lub aplikację. Pan Piotr zrobił to niezwłocznie.

- Okazało się, że nie przyznają do winy, że w ogóle nie czują się odpowiedzialni. Ciężko jest z kimkolwiek się porozumieć, ponieważ wszystko jest przez aplikację i prawdopodobnie nie z człowiekiem tylko z botem - relacjonuje pan Piotr.

11-latek spadł z hulajnogi i sunął po asfalcie. Nagranie i apel
Dowiedz się więcej:

11-latek spadł z hulajnogi i sunął po asfalcie. Nagranie i apel

Kraków

- Uzyskanie jakichkolwiek informacji od żywego człowieka w firmie Bolt nie jest łatwą sprawą nawet dla dziennikarzy. Firma poleca kontakt przez internetowy czat, ale w przypadku pana Piotra nic to nie dało - mówi Tomasz Patora, autor reportażu.

"Korozja postępowała od długiego czasu"

- Po kilku dniach starań otrzymaliśmy pisemną odpowiedź na nasze pytania dotyczące sprawy pana Piotra od menedżera Bolta, rezydującego w Estonii. Bolt twierdzi między innymi, że każda hulajnoga przechodzi kontrolę bezpieczeństwa co dwa, trzy dni, ale przeczy temu opinia biegłego, który badał kompletnie zardzewiały sprzęt - zaznacza porter Uwagi!

Dziennikarz próbował nawet dostać się do siedziby firmy Bolt w Warszawie, ale nie udało mu się wejść do biura.

Biegły, który badał hulajnogę, napisał: "Stan skorodowania wskazuje, że korozja postępowała od długiego czasu, nie krótszego niż kilka miesięcy. Użytkownik pojazdu nie mógł wiedzieć o postępującej korozji układu (…). Stan ten mógł zaistnieć w wyniku zaniedbania osoby zajmującej się utrzymaniem hulajnogi, we właściwym stanie technicznym".

Menedżera z Estonii poprosiliśmy o rozmowę przed kamerą, ale kategorycznie odmówił. - Firma Bolt, dopóki wszystko idzie po ich myśli, jest zadowolona, a gdy jest jakiś problem, to umywają ręce - uważa pan Piotr.

Jechały na jednej hulajnodze, 12-latka trafiła do szpitala
Dowiedz się więcej:

Jechały na jednej hulajnodze, 12-latka trafiła do szpitala

Lublin

Mimo że od wypadku minęło kilka miesięcy, pan Piotr wciąż nie wrócił do pełnej sprawności. Popadł też w finansowe problemy, bo wciąż płaci krocie za intensywną, prywatną rehabilitację, a niesprawna dłoń uniemożliwia podjęcie pracy.

- Dalej mam problem, żeby zginąć całą rękę, żeby zamknąć całą dłoń. Nawet tak błahej sprawy jak wyciśnięcie pasty na szczoteczkę, nie jestem w stanie dokonać - mówi mężczyzna.

Działania prokuratury

Kolejnym niespodziewanym ciosem była dla pana Piotra decyzja organów ścigania. Mimo jednoznacznej opinii biegłego, prokurator uznał, że nie doszło do popełnienia przestępstwa i umorzył śledztwo.

- Oczywiście napisałem odwołanie, zażalenie od tej decyzji i zostało ono uwzględnione - mówi pan Piotr.

- Prokurator z chwilą wpłynięcia zażalenia uznał je za słuszne i podjął decyzję o jego uwzględnieniu, celem korygowania własnego błędu, polegającego na tym, że poza polem jego widzenia pozostała kwestia ewentualnego narażenia pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - mówi Oliwia Bożek-Michalec, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Bez licencji, prawa jazdy, niektórzy poszukiwani. Tak wożą pasażerów
Dowiedz się więcej:

Bez licencji, prawa jazdy, niektórzy poszukiwani. Tak wożą pasażerów

WARSZAWA

W mailu od Bolta napisano: "Potwierdzamy, że otrzymaliśmy roszczenie prawne od użytkownika zaangażowanego we wspomniany incydent. Ze względu na trwające postępowanie prawne nie komentujemy tej konkretnej sprawy".

- Zamierzam wytoczyć proces cywilny, bo uważam, że ich wina jest bezsprzeczna. Chociażby po to, by każdy zobaczył, że można wygrać z taką dużą firmą, żeby nikt nie został pokrzywdzony później - kwituje pan Piotr.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Tomasz Patora

Źródło: Uwaga! TVN

Źródło zdjęcia głównego: Uwaga! TVN

Udostępnij:
TAGI:
HulajnogiUwaga TVNBolt
Czytaj także:
Burmistrz Izbicy (z prawej) Jerzy Lewczuk odwiedził Marcina Romanowskiego w Budapeszcie
Polski burmistrz z Romanowskim zwiedzali "Budapeszt by night"
Lublin
Burza Alice wywołała podtopienia w południowo-wschodniej Hiszpanii
Ewakuacje z domów, kempingów, aut. W Hiszpanii wciąż leje
METEO
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Nowy projekt
BIZNES
Wystartował Warszawski Festiwal Filmowy
Światowe emocje i polskie akcenty. Wystartował 41. Warszawski Festiwal Filmowy
WARSZAWA
Donald Trump
Trump przeszedł badania. Biały Dom pokazał wyniki
Strefa Gazy. Zniszczone domy w Chan Junis
Trump: niektóre ciała zakładników są właśnie teraz wydobywane z ziemi
imageTitle
"To skandaliczne". Mbappe opuszcza zgrupowanie reprezentacji Francji
EUROSPORT
hiszpania malaga konie dorozki shutterstock_2589521111
"Już ich nie ma". Koniec popularnej atrakcji dla turystów
BIZNES
Związki
Co ma zawierać projekt ustawy o związkach partnerskich? Nowe informacje
Polska
Wypadek w miejscowości Wola Łącka
Dwa samochody rozbite. Pięć osób w szpitalu, w tym dziecko
WARSZAWA
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych
Pieszy czeka na pasach, oni jadą dalej. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Ule spłonęły w Holandii
Podpalono ule. Spłonęło pół miliona pszczół
METEO
pekin
Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"
BIZNES
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Kiedyś był luksusowy hotel ze słynnym dansigiem. Nowy pomysł na kamienicę
Piotr Bakalarski
imageTitle
Znów poprowadzi mecz Polaków
EUROSPORT
imageTitle
Alarm w Barcelonie. Piłkarz przedwcześnie wróci ze zgrupowania
EUROSPORT
24 min
pc
"Strategiczny błąd" Merkel. "Historia jest przeciwko niej"
Horyzont
Adam Gomoła
"Nie potwierdzam nazwisk, ale będzie nowy poseł lub posłanka"
Polska
0310_repo_fas_3
"Dzieci nie chcą mieć FAS". W Polsce brakuje dla nich wsparcia
Polska
imageTitle
Następne Giro d'Italia zacznie się w zaskakującym miejscu
EUROSPORT
11 października miną dwa lata od wypadku, w którym zginął Paweł
Są na każdej rozprawie. "Dla Pawełka. Dla prawdy"
Martyna Sokołowska
shutterstock_2604615587
Te dziewczynki o kosmetykach wiedzą więcej niż ich matki
Justyna Suchecka, Natalia Szostak
Donald Trump
Trump o rozmowie z noblistką. "Nie powiedziałem, żeby mi oddała nagrodę, ale..."
imageTitle
Andrzej Gołota po operacji. Żona zwróciła się do lekarzy
EUROSPORT
Korea Północna: pocisk ICBM Hwasong-20
"Wyraźne ostrzeżenie" z Korei Północnej
Najnowsze
Zniszczenia po powodzi w mieście Poza Rica
Woda ciskała pojazdami o domy. Nie żyje 29 osób
METEO
Pijany lekarz na SOR-ze (zdjęcie ilustracyjne)
Badanie WHO i zatrważające wyniki. "To kryzys systemu"
Polska
Myśliwiec F-35B
Kilkanaście nowych myśliwców i inwestycje za miliardy euro
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi
Potężne wstrząsy na granicy kontynentów. Wydano czerwony alert
METEO
Eksplozja w Tennessee
Wielki wybuch w fabryce amunicji. Zabici i zaginieni

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica