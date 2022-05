Wody termalne nie dla Oświęcimia. Miasto nie wykorzysta podziemnych gorących źródeł

Oświęcimski radny Jakub Przewoźnik (klub Prawo i Sprawiedliwość) zwrócił się w lutym do prezydenta miasta Janusza Chwieruta z prośbą o złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie odwiertu badawczego. Dotacja miała być pierwszym krokiem na drodze do eksploatacji znajdujących się pod Oświęcimiem wód geotermalnych. - Nasze miasto ogrzewane jest głównie poprzez ciepło wytwarzane ze spalania węgla. W najbliższych latach konieczne będzie odejście od tego systemu ogrzewania - tłumaczył wtedy w rozmowie z "Gazetą Krakowską" radny Przewoźnik.

Termy w Oświęcimiu? Naukowcy: nierealne

- Głównym czynnikiem - decydującym o tym, że eksploatacja wód termalnych pod Oświęcimiem nie jest opłacalna - jest budowa geologiczna i wynikające z niej niekorzystne parametry zbiornikowe - takie jak brak odnawialności złoża i bardzo niska wydajność ujęć - tłumaczą nam przedstawiciele PIG-PIB. Podkreślają, że położone na południowy-wschód od Oświęcimia Podhale ma zupełnie inną budowę geologiczną. - Wydajność eksploatacyjna pojedynczego otworu dochodzi aż do 550 metrów sześciennych na godzinę, a w Oświęcimiu prawdopodobnie od jednego do kilku metrów sześciennych na godzinę. Dodatkowo, co bardzo istotne, są to zasoby odnawialne - informują eksperci.