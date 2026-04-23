Polska Ostatni wpis Łukasza Litewki. "Czują się całkowicie bezkarnie" Milena Zawiślińska |

Krzysztof Ciecióra wspomina Łukasza Litewkę Źródło: TVN24

"Społecznik", "dobry człowiek", "miłośnik zwierząt" - tak politycy wspominają posła Łukasza Litewkę. Podkreślają jego zaangażowanie w pomoc ludziom i zwierzętom.

36-letni Litewka zginął tragiczne w wypadku drogowym. Niedługo przed śmiercią zamieścił na Facebooku poruszający wpis.

Znęcali się nad nastolatkiem i nagrywali. Litewka: odarcie z godności

"Dwóch 15 latków i 18 letnia dziewczyna nagrało film (swoimi telefonami) jak znęcają się nad bezbronnym chłopcem i tworzą internetowy materiał, który dosłownie odziera go z godności" - relacjonował, nawiązując do sprawy z Gdańska. Policjanci zatrzymali dwóch 15-latków i 18-latkę podejrzanych o znęcanie się nad rówieśnikiem.

Łukasz Litewka: kadry z tego filmu są po prostu straszne

Poseł Łukasz Litewka zwrócił uwagę na problemy dzisiejszej młodzieży.

"Agresorzy zostają ujęci, pełnoletniej dziewczynie grozi 5 lat więzienia, ale to nie jest tutaj istotne, to jest dramat. Dramat dzisiejszej młodzieży, dramat braku wychowania i chorych pomysłów by zyskać sławę" - komentował. "Ten młody chłopak jest zniszczony psychicznie. Tak dużo mówi się dziś o samobójstwach młodych ludzi, tak często ofiary decydują się by targnąć na własne życie. Na największy dar" - podkreślił.

"Kary dla nieletnich są absurdalne, a nieletni dziś to niestety bardzo często młodzi mordercy, którzy czują się całkowicie bezkarnie. Dziś w ręce, by skrzywdzić nie potrzebujesz noża, ostrych narzędzi czy kamienia, dziś wystarczy ci telefon - on też może zabić" - komentował. "Straszne, kadry z tego filmu są po prostu straszne" - podsumował Litewka.

Wpis posła zgromadził prawie 30 tysięcy polubień i 11 tysięcy komentarzy. To był ostatni wyraz zaangażowania Litewki w sprawy społeczne. Kolejny post zamieścili już jego bliscy. Informuje o śmierci posła.

