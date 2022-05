RPO ocenia projekt w sprawie ośrodka w Gostyninie: znaczna część przepisów nie jest ani jasna, ani precyzyjna

Według RPO prowadzić do tego może proponowane uchylenie uprawnienia ministra sprawiedliwości do określania liczby łóżek w ośrodku. Tymczasem już w zeszłym roku alarmowano, że ośrodek przeznaczony był maksymalnie dla 60 osób, a przebywało w nim ponad 90 pacjentów. Dlatego w początkach tego roku uruchomiono filię ośrodka w Czersku.

RPO o nadmiernej ingerencji w wolność osobistą

Projekt odnosi się także do problemu wskazanego przed rokiem w uchwale Sądu Najwyższego, który uznał wówczas, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące zabezpieczenia postępowania nie mogą stanowić podstawy prawnej do pozbawienia wolności groźnego przestępcy do czasu prawomocnego umieszczenia go w ośrodku. Dlatego w projekcie zaproponowano dodanie specjalnych przepisów odnoszących się do takich zabezpieczeń.