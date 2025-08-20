Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Czym jest wabik? To on mógł spaść pod Osinami

20241118-herbera-01
Andrzej Kiński o obiekcie, który eksplodował na Lubelszczyźnie
Źródło: TVN24
Pod Osinami spadł i eksplodował dron wojskowy pozbawiony głowicy bojowej, najprawdopodobniej tak zwany wabik - podała w środę PAP, powołując się na źródła zbliżone do Ministerstwa Obrony Narodowej. Czym jest wabik? Czy także może być niebezpieczny?
Kluczowe fakty:
  • W Osinach w województwie lubelskim na polu kukurydzy w nocy z wtorku na środę doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu.
  • Szef MON zasugerował, że mógł to być dron.
  • PAP nieoficjalnie przekazała, że był to tzw. wabik, bezzałogowiec używany przez Rosjan.

Wciąż nie wiadomo, jaki obiekt spadł i eksplodował pod Osinami w województwie lubelskim. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że "najprawdopodobniej mówimy o dronie". Prokuratura wstępnie wykluczyła, że to maszyna cywilna lub przemytnicza, a źródłem eksplozji najprawdopodobniej były materiały wybuchowe.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP w źródłach zbliżonych do MON, obiekt, który eksplodował pod Osinami, nie był jednak dronem bojowym, ale tzw. wabikiem. Czym jest wabik i do czego służy?

Niezidentyfikowany obiekt w Osinach
Niezidentyfikowany obiekt w Osinach
Źródło: Michał Czernek/PAP

Wabik - co to jest

Wabik jest dronem wojskowym, ale pozbawionym głowicy bojowej, ewentualnie zawierającym jedynie niewielką ilość materiałów wybuchowych. Jego zadaniem nie jest trafianie i niszczenie jakichkolwiek celów, a jedynie angażowanie systemów obrony przeciwlotniczej i odciąganie ich "uwagi" od dronów uderzeniowych, posiadających duże głowice bojowe. Inaczej mówiąc, wabik ma udawać groźniejszy, ale też znacznie droższy dron uderzeniowy, i odciągać od niego uwagę obrony przeciwlotniczej.

"Ogromny huk" i "wybuch, aż się dom cały zatrząsł". Relacje świadków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ogromny huk" i "wybuch, aż się dom cały zatrząsł". Relacje świadków

Według ekspertów, najczęściej wykorzystywanym obecnie przez Rosjan wabikiem jest Gerbera. W listopadzie 2024 HUR informowała na swojej stronie, że bezzałogowce tego typu są "masowo wykorzystywane przez Rosję do paraliżowania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej". "Dzięki zastosowaniu tanich materiałów, takich jak sklejka i pianka, Gerbera jest około dziesięć razy tańszy niż Shahid/Gierań" - czytamy w komunikacie. Shahid-136 i jego rosyjska wersja o nazwie Gierań to jedne z najczęściej używanych przez Rosję dronów uderzeniowych.

Rosyjski wabik - dron Gerbera
Rosyjski wabik - dron Gerbera
Źródło: gur.gov.ua

Jak działa wabik

Jak na antenie TVN24 wyjaśniał Andrzej Kiński, naczelny magazynu "Wojsko i technika", wabiki są stosowane, "żeby zwiększyć nasycenie celami przestrzeni powietrznej i zdezorganizować" w ten sposób obronę przeciwlotniczą przeciwnika. - Wabiki są używane (w Ukrainie) powszechnie, w zasadzie w każdym ataku obok (dronów bojowych) Gierań/Shahed-136 są również wystrzeliwane takie wabiki - mówi.

- Mają po prostu skomplikować sytuację powietrzną, spowodować, że obrona przeciwlotnicza (...) równie aktywnie zwalcza wabiki i aparaty uderzeniowe. W związku z tym, jeśli (obrona - red.) wykorzystuje cenne rakiety kierowane, może je odpalić w kierunku wabików, a nie właściwych celów. To powszechnie stosowana przez Rosjan taktyka - tłumaczy.

Dron Shahed-136
Dron Shahed-136
Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP

Eksperci zwracają również uwagę, że takie wabiki jak Gerbera spadały już wcześniej na terenie państw ościennych i stąd znamy ich konstrukcję. "Systemy te regularnie naruszają przestrzeń powietrzną Białorusi, ale i były przypadki wlatywania w przestrzeń powietrzną Litwy oraz Łotwy" - wskazał dziennikarz Mariusz Marszałkowski, wicenaczelny portalu Defence24.pl.

Jak zaznaczył, Gerbery "zawierają małą głowicę - do 5 kg, której celem jest poranienie/zabicie saperów zajmujących się likwidowaniem tego typu bezzałogowców w momencie ich upadku na ziemię". Właściwe drony uderzeniowe typu Gierań/Shahed-136 posiada natomiast "głowicę 45-90 kg, tutaj krater i zniszczenia byłyby znacznie większe" - ocenił dziennikarz Defence24.pl.

Wabiki z pianki i sklejki

Powołując się na ukraiński wywiad wojskowy HUR agencja Reutera już w lipcu 2024 roku informowała, że Rosja zaczęła używać nowych, tanich dronów do długodystansowych ataków na Ukrainę, które służą jako wabiki do wykrywania jej obrony powietrznej oraz dokumentują zniszczenia. Są to dwa nowe typy dronów, zbudowane z pianki i sklejki, aby maksymalnie obniżyć ich koszt produkcji. Jeden z nich wyposażony jest w kamerę i ukraińską kartę SIM, by wysyłać zdjęcia do operatorów w Rosji - poinformował przedstawiciel HUR.

Co spadło w Osinach?

Przy braku oficjalnych informacji, część ekspertów na podstawie zdjęć obiektu, który eksplodował w Osinach, wskazuje jednak, że mógł tam spaść nie wabik, a większy dron uderzeniowy. Takiego zdania jest m.in. Andrzej Kiński. Jak ocenił redaktor naczelny magazynu "Wojsko i technika" w TVN24, "jeśli zdjęcie silnika, które pojawiło się w internecie, jest autentyczne, to obiekt, który spadł na Lubelszczyźnie nie był 'wabikiem' Gerbera.

- Najczęściej stosowane wraz z uderzeniowymi bezzałogowcami Gierań/Shahed-136 wabiki Gerbera mają silnik dwucylindrowy. A ten silnik, który rzekomo napędzał aparat który spadł pod Osinami, to wyraźnie jest silnik czterocylindrowy, bardzo podobny, a w zasadzie tożsamy z tym, które stosowane są w aparatach Gierań/Shahed-136 - zauważył ekspert.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: gur.gov.ua

Udostępnij:
TAGI:
PolskaMinisterstwo Obrony Narodowej
Czytaj także:
Funkcjonariusze policji w Demokratycznej Republice Konga
Trump twierdzi, że zakończył tę wojnę. Właśnie zerwano rozmowy pokojowe
Tłumy na plaży w Walencji
Koniec tanich wakacji w Europie? "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"
BIZNES
baltyk litwa shutterstock_2572416689
Jak chłodno się zrobi?
METEO
Autobus elektryczny MZA
Na ulice wyjedzie 85 nowych autobusów elektrycznych
WARSZAWA
Służby zabiezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny
"Prezydent jest na bieżąco informowany"
Polska
Elektrownia atomowa Goltech - zdj. poglądowe
Mieli zbudować elektrownię. Wycofują się z Polski
BIZNES
Dzieci spacerowały środkiem Sanu
Dzieci spacerowały środkiem rzeki
Rzeszów
Pijany kierowca potrącił 6-latka
Pijany kierowca potrącił 6-latka. "Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala"
Lubuskie
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Pomógł brutalnie zaatakowanej kobiecie. Już wiedzą, kim jest "anonimowy bohater"
Katowice
Nawrocki
"Nowicjusz" Nawrocki próbuje "zapędzić rząd w kozi róg"
Polska
Służy w miejscowości Osiny
"To dla nas najgroźniejsza informacja". Ekspert o eksplozji w Osinach
Polska
Wenecja
Polskie patrole w Wenecji. Policja wyjaśnia i apeluje
Top of the Top Sopot Festival 2025. Carla Fernandes z Bursztynowym Słowikiem
Urodziła się w Londynie, studiuje stomatologię, pisze hity gwiazdom. Kim jest Carla Fernandes?  
Kultura i styl
Wizja artystyczna asteroidy (European Southern Observatory / M. Kornmesser)
Ci goście odwiedzili Układ Słoneczny. Skąd pochodzą?
METEO
Kierowca ciężarówki zdążył wyhamować
Osiodłany koń bez jeźdźca na drodze szybkiego ruchu
Lublin
Kopalnia Rudna
Wstrząs w kopalni. Operator maszyny był uwięziony
Wrocław
Drifterzy krążyli wokół pary młodej na skrzyżowaniu
Drifterzy krążyli wokół młodej pary na skrzyżowaniu. Nagranie już w rękach policji
Trójmiasto
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Kamperem uszkodził dwa auta, sędzia za kierownicą. Jest reakcja ministra
Wrocław
Posiedzenie rządu
"Awantura" podczas posiedzenia rządu. "Dawno takiej nie widziałem"
PODCAST POLITYCZNY
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Przybywa strażników miejskich, ale wakatów wciąż sporo
WARSZAWA
Konin
Chińska firma przejęła fabrykę w Polsce. Zatrudnienie znajdzie kilkaset osób
BIZNES
Grupa Azoty Police
Dwóch pracowników spadło z rusztowania, jeden z nich zmarł
Szczecin
imageTitle
Stracił Tour de Pologne. Diagnoza poważniejsza, niż się wydawało
EUROSPORT
shutterstock_2213699725
Ogromna kumulacja rozbita. Rekordowa wygrana
BIZNES
Kornelia Wieczorek
Wielki sukces 17-latki z Polski. Trafiła na prestiżową listę
Polska
imageTitle
Mistrzostwa świata siatkarek 2025 - terminarz, wyniki i tabele
EUROSPORT
Wybuch w polu kukurydzy
Eksplozja tajemniczego obiektu. Wstępne ustalenia prokuratury
Lublin
ZUS
Zanosiła obiad mężowi, ZUS zażądał 60 tysięcy złotych. "Najbardziej absurdalna wygrana"
BIZNES
imageTitle
Pobudka z kolejnym tytułem? O której gra Iga Świątek
EUROSPORT
Moskwa
Rosja wykorzystuje "bardzo specjalny mechanizm"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica