Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Osiem trendów dezinformacji w 2025 roku. Jak pękały kolejne granice

Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Polityka strachu to sprawdzony schemat w dezinformacji: stwórz zagrożenie, wskaż winnego, obiecaj obronę
Polityka strachu to sprawdzony schemat w dezinformacji: stwórz zagrożenie, wskaż winnego, obiecaj obronę
Źródło: Adobe Stock
Doszło do tego, że odczłowieczamy wyimaginowanego wroga. Że reagujemy stadnie na mentalne kotwice, które zostały sprytnie aktywowane w debacie publicznej. I że tezy dotychczas wątpliwe zaczęliśmy uznawać za prawdę, bo legitymizują je politycy. To, co się wydarzyło w dezinformacji w 2025 roku, pokazuje, że wystarczy zmodyfikować metody i przesunąć granice, by polityka strachu zbierała swoje żniwo.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • W dezinformacji dominowały te same tematy: wojna w Ukrainie, straszenie Unią Europejską, propaganda Kremla, medycyna - jednak sięgnięto po nowe metody.
  • Przyczyniło się do tego nasilenie wojny hybrydowej ze strony Rosji, lecz nie tylko.
  • Sztuczna inteligencja bynajmniej nie stanęła po stronie poddanych manipulacji społeczeństw.
  • Przedstawiamy osiem szczególnie widocznych trendów w dezinformacji w 2025 roku.

Gdy na początku 2025 roku Światowe Forum Ekonomiczne wskazało, że jednym z największych zagrożeń w kolejnych miesiącach będzie dezinformacja, wielu nie uznało tego spostrzeżenia za zbyt odkrywcze. Wszak żyjemy już z tym na co dzień, co jeszcze może nas zdziwić? Owszem, rezygnacja Mety z usług zewnętrznych weryfikatorów treści w jej serwisach nie wróżyła dobrze, jednak do fake newsów też już jakoś przywykliśmy - spodziewano się więc większej ich ilości oraz zmniejszenia i tak już wątpliwej wiarygodności platform społecznościowych. Tak się stało.

Jednak z końcem 2025 roku trzeba do tych obserwacji dodać to, co było nowe w sferze dezinformacji i manipulowania opinią publiczną: przekraczanie kolejnych czerwonych linii w kłamstwie i hejcie w imię narodowego bądź politycznego interesu. Otwieranie kolejnych puszek Pandory, przesuwanie granic etyki, moralności i zwykłego zdrowego rozsądku. Adresatem tych działań byli zwykli obywatele, których przekonywano, że to dla ich dobra.

Lecz również zwykli obywatele stawali się ofiarami.

Bo o ile główne tematy szerzonej dezinformacji się nie zmieniły - wojna w Ukrainie, straszenie Zachodem (w tym Unią Europejską), propaganda Kremla, podważanie zmian klimatycznych, medycyna - wykorzystywano inne sposoby działań. Poniższe osiem trendów obrazuje, na czym te zmiany polegały.

Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Tusk Helsinki
Tusk zwołał pilną naradę wojewodów
Strażnicy miejscy zauważyli rozbite auto
Rozbite auto i historia o nieznajomym, który chciał się przejechać
WARSZAWA
imageTitle
"Pozostaje pod stałą opieką zespołu medycznego". Koniec sezonu dla Amerykanki
Najnowsze
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wróci po wakacjach
Zmiany w zasiłku opiekuńczym. Rząd przyjął projekt
BIZNES
Samochody są uwięzione w zaspach
Kilkanaście samochodów uwięzionych w zaspach
Olsztyn
Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu i rękawy przeciwpowodziowe
Tusk zwołuje pilną naradę wojewodów. "Zagrożenie cofką"
RELACJA
imageTitle
"Niesamowita symbolika". Odebrał Kubackiemu rekord na jego oczach
EUROSPORT
Myszołów potrzebował pomocy
Ranny myszołów leżał na grobli
Katowice
Awaria sieci cieplarnianej we Wrocławiu
Ponad 120 budynków na Pradze bez ogrzewania
WARSZAWA
Zima noc śnieg
Atak zimy. Alarmy najwyższego stopnia
METEO
Zderzenie w okolicy Mławy
Śnieżyca, alert RCB. Zderzenie czterech pojazdów na ekspresówce
WARSZAWA
Ostróda
Burze śnieżne przeszły przez Polskę
METEO
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo ostrzega przed takimi mailami
BIZNES
imageTitle
"Prawo Wengera" może zmienić słynną piłkarską zasadę. Wkrótce decyzja
EUROSPORT
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Odpowie za śmierć znajomego. Do zabójstwa się nie przyznaje
WARSZAWA
Pogoda, sylwester, nowy rok, świętowanie
Przy takiej pogodzie powitamy Nowy Rok
METEO
"Specjalistka" oferowała zyski na rynku kryptowalut
81-latka sądziła, że inwestuje w kryptowaluty. Straciła 850 tysięcy
Kraków
imageTitle
Przyjął prezent od Mbappe. Poważne konsekwencje dla policjanta
EUROSPORT
Donald Trump
Rok Donalda Trumpa i pytanie, co z jego intensywności pozostało
Michał Sznajder
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w Sejmie
"Ostrzejsze zasady". Jest decyzja w sprawie kilometrówek
BIZNES
ciaza test ciazowy shutterstock_2639485981
Największy cichy kryzys rośnie w oczach. Dotyka już niemal 200 milionów ludzi
Agata Daniluk
imageTitle
Obrońca tytułu na drodze Ratajskiego. Kiedy mecz o półfinał mistrzostw świata?
EUROSPORT
Okoliczności zdarzenia w komisariacie wyjaśnia wydział kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Decyzja prokuratury po tragicznych wydarzeniach w krakowskim komisariacie
Kraków
shutterstock_2714128647
Duże zmiany w dostępie do darmowej pomocy prawnej
BIZNES
Pożar budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Po pożarze budynek ZUS zamknięty do odwołania
Trójmiasto
Bałtyk
Rośnie poziom wody w Bałtyku i w rzekach
METEO
imageTitle
Wspaniały sukces Polaka w Londynie. Ratajski w ćwierćfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
Miś Uszatek wrócił do Łodzi
Odnaleźli Colargola, Uszatka i Pik-Poka. Lalki wróciły do Łodzi
Łódź
Sześć osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej
Piramida finansowa na rynku kryptowalut. Sześć osób zatrzymanych
Szczecin
Kontenerowiec Ursa Major
Rosyjski statek zatonął. Dziennikarskie śledztwo ujawnia jego prawdziwy ładunek
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica