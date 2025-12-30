Osiem trendów dezinformacji w 2025 roku. Jak pękały kolejne granice

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W dezinformacji dominowały te same tematy: wojna w Ukrainie, straszenie Unią Europejską, propaganda Kremla, medycyna - jednak sięgnięto po nowe metody.

Przyczyniło się do tego nasilenie wojny hybrydowej ze strony Rosji, lecz nie tylko.

Sztuczna inteligencja bynajmniej nie stanęła po stronie poddanych manipulacji społeczeństw.

Przedstawiamy osiem szczególnie widocznych trendów w dezinformacji w 2025 roku.

Gdy na początku 2025 roku Światowe Forum Ekonomiczne wskazało, że jednym z największych zagrożeń w kolejnych miesiącach będzie dezinformacja, wielu nie uznało tego spostrzeżenia za zbyt odkrywcze. Wszak żyjemy już z tym na co dzień, co jeszcze może nas zdziwić? Owszem, rezygnacja Mety z usług zewnętrznych weryfikatorów treści w jej serwisach nie wróżyła dobrze, jednak do fake newsów też już jakoś przywykliśmy - spodziewano się więc większej ich ilości oraz zmniejszenia i tak już wątpliwej wiarygodności platform społecznościowych. Tak się stało.

Jednak z końcem 2025 roku trzeba do tych obserwacji dodać to, co było nowe w sferze dezinformacji i manipulowania opinią publiczną: przekraczanie kolejnych czerwonych linii w kłamstwie i hejcie w imię narodowego bądź politycznego interesu. Otwieranie kolejnych puszek Pandory, przesuwanie granic etyki, moralności i zwykłego zdrowego rozsądku. Adresatem tych działań byli zwykli obywatele, których przekonywano, że to dla ich dobra.

Lecz również zwykli obywatele stawali się ofiarami.

Bo o ile główne tematy szerzonej dezinformacji się nie zmieniły - wojna w Ukrainie, straszenie Zachodem (w tym Unią Europejską), propaganda Kremla, podważanie zmian klimatycznych, medycyna - wykorzystywano inne sposoby działań. Poniższe osiem trendów obrazuje, na czym te zmiany polegały.